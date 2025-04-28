快訊

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

為川普關稅辯護 美財長：創造不確定性讓美占上風

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天為川普總統震撼全球市場的關稅政策辯護，稱之為創造「戰略不確定性」、可讓華盛頓占上風的方法。

法新社報導，川普今年1月重返總統職位以來，已對大多數美國貿易夥伴徵收10%的關稅，並對許多來自中國的產品徵收145%關稅。

北京則對美國商品徵收125%關稅。

數十個國家面臨將於7月到期的90天期限，它們必須與華府達成協議，以避免美國針對特定國家徵收更高稅率。

貝森特（Scott Bessent）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時表示：「在賽局理論中，這被稱為策略不確定性，你不會告訴談判對方你最終會得到什麼結果。」

貝森特還說：「沒人比川普總統更擅長創造這種影響力。」

「他已經展示了高關稅，這就是棒子，這是關稅可以發揮的作用，而胡蘿蔔則是，來和我們談談，撤銷你們的關稅，取消你們的非關稅貿易壁壘，停止操縱你們的貨幣，停止補貼勞動力和資本，然後我們才能開始談。」

儘管川普表示檯面上有很多協議，卻鮮少談論細節，貝森特被要求詳加說明時避而不談，只說一些談判「進展順利，特別是與亞洲國家的談判」。

川普 美國 職位

延伸閱讀

川普關稅戰 中經院連賢明估：對台目標稅率15％至20％

川普2.0最有感的一次…超越疫情跟22年暴力升息！小師傅：只買進兩張00713

對等關稅談判 中經院長估川普對台目標稅率15%至20%

《時代雜誌》「2025百大最具影響力人物」出爐！美國總統川普、全球首富馬斯克皆入列，Rosé成K-pop首位獲選歌手！

相關新聞

美國佛州嚴重交通事故！私人船撞渡輪後逃逸 疑1死至少40傷

鏡報報導，美國佛州清水市（Clearwater）27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。船上載有...

川普100天╱司法戰行政 全國已掀155件行政命令官司

川普總統二度執政從1月20日就職當天以來發布的行政命令(executive orders，EOs)已超過130個，其中有...

川普100天╱百日新政 10大驚奇

川普總統重返白宮以來，顛覆美國外交政策、關稅戰引爆震盪、聯邦政府裁員，連串的行政命令和不斷變動的移民政策，再再挑戰傳統價...

川普打算豁免阿富汗 基督徒可不被遣返

基督教團體呼籲川普政府更積極保護弱勢基督徒的聲音已獲得正視。

「老窮人教新窮人」！美流行起省錢大作戰教學 餐費省5美元就是勝利

川普關稅加劇美國人對經濟可能很快陷入衰退的擔憂。許多人開始回想2008年全球金融危機的生活，上網搜尋相關訊息，以應對可能...

美債邁入期限溢價維持高檔「新秩序 」諸多恐慌難排解

本月席捲市場的「拋售美國」交易，已對投資人持有美國最長天期公債的意願留下無法磨滅的傷痕，而長天期公債向來是美國政府支應赤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。