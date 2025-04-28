快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

美國佛州嚴重交通事故！私人船撞渡輪後逃逸 疑1死至少40傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國佛州清水市27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。圖/取自@Kagan_M_Dunlap在X的照片
美國佛州清水市27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。圖/取自@Kagan_M_Dunlap在X的照片

鏡報報導，美國佛州清水市（Clearwater）27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。船上載有42名乘客，私人船隻在事故後迅速逃逸，當局已列為「大量傷患事件」。目擊者描述現場一片混亂，多架直升機緊急將傷者送往附近醫院。當局正在調查事故起因。

這起事故發生在皮尼拉斯郡（Pinellas County）清水市紀念堤道大橋（Memorial Causeway Bridge）附近，一名自稱目擊者在社群引述當時海岸警衛的廣播表示，「一艘普通船隻撞上清水市渡輪。我看到目前已有4架以上的直升機在運送傷者，場面太可怕了」。

還有一人用無線電掃描設備接聽現場通訊的人士稱，當時可能同時發生２起海上事故，聽到一名官員提到「大約有40名患者」正在接受治療。

報導指出，事故造成1人死亡，另外有多人在檢傷時被列為「紅色」等級，根據美國國家衛生院是指受到嚴重創傷，但也有較高的存活機率。

死亡 美國

延伸閱讀

美債6月要違約？「別被媒體騙了」 專家：00687B、00679B仍有避險功能

美國總經數據好壞參半 關稅疑慮使油價承壓

美軍加強打擊青年運動：3月以來鎖定葉門800個目標

去美國生活英文真能進步嗎？過來人揭關鍵：恐不進反退

相關新聞

美國佛州嚴重交通事故！私人船撞渡輪後逃逸 疑1死至少40傷

鏡報報導，美國佛州清水市（Clearwater）27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。船上載有...

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

「赴美生子」曾是部分華人追求美國夢的方式之一，通過讓孩子在美國出生，從而接受美國教育、享受更多當地福利。但美駐華使館最新...

「老窮人教新窮人」！美流行起省錢大作戰教學 餐費省5美元就是勝利

川普關稅加劇美國人對經濟可能很快陷入衰退的擔憂。許多人開始回想2008年全球金融危機的生活，上網搜尋相關訊息，以應對可能...

美債邁入期限溢價維持高檔「新秩序 」諸多恐慌難排解

本月席捲市場的「拋售美國」交易，已對投資人持有美國最長天期公債的意願留下無法磨滅的傷痕，而長天期公債向來是美國政府支應赤...

美股三大期指開低 跌幅逾0.3% 等待一連串企業財報出爐

美股指數期貨開低，三大期指跌幅都超過0.3%，市場等待迎接本周一連串企業財報出爐，而且隨著中國快時尚網路零售商SHEIN...

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

美國有線電視新聞網（CNN）最新民調結果顯示，總統川普挾個人生涯最高支持度重返白宮，但執政將滿百日之際，美國民眾對於他截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。