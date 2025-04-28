美國佛州嚴重交通事故！私人船撞渡輪後逃逸 疑1死至少40傷

鏡報報導，美國佛州清水市（Clearwater）27日晚間發生私人船隻與渡輪碰撞意外，造成1人死亡、12人受傷。船上載有42名乘客，私人船隻在事故後迅速逃逸，當局已列為「大量傷患事件」。目擊者描述現場一片混亂，多架直升機緊急將傷者送往附近醫院。當局正在調查事故起因。

這起事故發生在皮尼拉斯郡（Pinellas County）清水市紀念堤道大橋（Memorial Causeway Bridge）附近，一名自稱目擊者在社群引述當時海岸警衛的廣播表示，「一艘普通船隻撞上清水市渡輪。我看到目前已有4架以上的直升機在運送傷者，場面太可怕了」。

還有一人用無線電掃描設備接聽現場通訊的人士稱，當時可能同時發生２起海上事故，聽到一名官員提到「大約有40名患者」正在接受治療。

報導指出，事故造成1人死亡，另外有多人在檢傷時被列為「紅色」等級，根據美國國家衛生院是指受到嚴重創傷，但也有較高的存活機率。