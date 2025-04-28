美戰略模糊已死？學者：台灣陷川普不確定性 建議勿自比烏克蘭

印度裔學者胡莎娜（Sana Hashmi）27日在國會山報（The Hill）撰文，以「不可或缺或可有可無？台灣在川普時代爭取美國承諾之戰」為題建議，面對川普治下的華府越來越難以預測，台灣必須在三個方面重新調整戰略安全，包含強化不對稱防禦、加強區域夥伴關係，以及調整自比為烏克蘭的論述，定義自身的戰略必要性。

胡莎娜是台灣亞洲交流基金會（TAEF）博士後研究員，也是日本的印度太平洋問題研究所（RIIPA）兼任研究員，曾擔任印度外交部顧問，也曾接受我國外交部獎助，在政大國關中心做研究。

胡莎娜在該文寫道，川普的不可預測性，實際上已經是「戰略不確定」取代了「戰略模糊」，這是更加危險的局面。川普的交易策略使美國的支持讓人感覺是有條件，而非理所當然。尤其，有別於俄羅斯提供烏克蘭談判途徑，中國將台灣視為不可談判的核心問題，導致任何可能的解決方案更加複雜。

台灣對外面臨川普的不確定性，內部又遭遇分歧，恐怕為中國所用，成為台灣的最大弱點。對此，胡莎娜指出，台灣必須在三個方面重新調整戰略安全。

首先，台灣必須優先發展不對稱防衛，將重心從傳統嚇阻轉向造成中國侵略代價高昂的策略，包括強化反艦飛彈、無人機、網路戰及游擊戰術等。增加國防預算固然重要，但更關鍵的是確保資源有效配置，以因應中國威脅的演變。烏克蘭已經證明小型機動防衛部隊與分散指揮體系的效能，台灣應汲取這些經驗，讓自己成為更難攻克的目標。

其次，台灣必須加強區域夥伴關係。儘管美國支持至關重要，台灣卻不能只仰賴華府。與日本、澳洲、印度等區域強權加強情報分享、非正式軍事合作及經濟夥伴關係，將大幅提升台灣的安全保障。日本已表達對台灣未來的高度關切，澳洲則加強對「自由且開放的印太地區」的承諾，印度也在擴大與台灣的經濟與科技合作。這些雖非正式但堅實的聯盟，將使中國更難孤立台灣，同時大幅提高其侵略行動的代價。

第三，台灣必須重新定義對國際的訊息，不再只是自比為烏克蘭，因為這種比較只會削弱台灣自身的訴求。在川普的世界觀下，民主國家相互防衛的期待已不復存在。台灣必須定義自身的戰略必要性，而非僅止於訴諸道德情感。台灣的安全不只是捍衛民主，更關乎維持印太地區的穩定，這種論述更能呼應華府目前逐漸轉變的戰略考量。強化美國兩黨對台支持、積極接觸華府有影響力人士，並擴展與非傳統夥伴的關係，將是台灣鞏固國際地位的關鍵。

文末談到，台灣的生存不僅取決於美國持續的支持，也取決於在變動的全球格局中證明自身不可或缺的能力。認為美國會堅定不移支持的時代已經結束。台灣必須加速強化防衛力量、深化區域夥伴關係，並重新塑造戰略論述，才能確保未來的安全。