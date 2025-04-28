快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

「老窮人教新窮人」！美流行起省錢大作戰教學 餐費省5美元就是勝利

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國社群網路開始流行分享省錢訣竅。路透
美國社群網路開始流行分享省錢訣竅。路透

川普關稅加劇美國人對經濟可能很快陷入衰退的擔憂。許多人開始回想2008年全球金融危機的生活，上網搜尋相關訊息，以應對可能到來的黑暗期。

住芝加哥郊區的28歲美國女子駱芙（Kiki Rough）愈來愈擔心經濟，她回想以前經濟低迷期曾如何最大化利用有限的食材和預算，好撐得更久，並把這些經驗放上TikTok和Instagram，其中包括自己煮餐，以及自製起酥捲或甜甜圈等。

駱芙並不是專業廚師，以前曾領取政府發放的低收入戶食物券，所以才學到這些。她受訪表示，在留言裡反覆看到大家說笑這是「老窮人教新窮人」。

根據她的統計，過去一個月，她的影片在上述兩大社群平台多出35萬粉絲，影片觀看次數約2,100萬次。

Google預測，與21世紀初經濟衰退相關詞彙的搜尋本月將激增。「全球金融危機」的搜尋數量預料會達到2010年來最高，而「衰退」的搜尋量預計是新冠疫情爆發以來最高。

在TikTok，有一群千禧世代和X世代開始扮演大哥哥、大姐姐，向更年輕的網友講述過往、建議他們如何精打細算。一些Z世代求教發問，想知道值此人生階段遇上經濟衰退是什麼感覺。

那些提供建議的人提及：相對於海外豪華旅遊，度假改佛羅里達州國內行程變成常態；他們會保存發票 ，如果購買的大件商品打折，就回頭跟商家爭取退差價；商務休閒裝經常出現於社交活動，因為買不起禮服或商務正裝等。

豬排因價格相對便宜而成為晚餐主食。有一位內容創作者甚至宣稱，豬排嚐起來就像經濟濟衰退的味道。他們在家裡開派對、改喝由各種廉價酒和調合飲料混製的 「叢林汁」，而不是上酒吧喝雞尾酒。

但生活成本飛漲使得一些過去能省錢的小技巧失效。現年33歲的數位媒體經理、住紐澤西州的卡薩蔓陀 (Kimberly Casamento) 在TikTok發布系到影片，介紹2009年出版的便直餐食譜。她發現當時的低預算餐點，如今食材成本飆升大約100%至150%。她感嘆：「生活的每個面向都變得如此昂貴，生存變得很艱難。如果能省下5美元餐費，那就是勝利。」

TikTok 影片 經濟衰退

延伸閱讀

關稅戰抬高成本與售價 陸低價盜版商品問題加劇

連機組員都敢偷！空服員揭竊賊手法：登機前後都有潛在危機

日經：TikTok Shop未來幾個月即將進軍日本

假貨沒關係？ 紐時：中賣家湧TikTok向美推銷 消費者買買買

相關新聞

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

「赴美生子」曾是部分華人追求美國夢的方式之一，通過讓孩子在美國出生，從而接受美國教育、享受更多當地福利。但美駐華使館最新...

「老窮人教新窮人」！美流行起省錢大作戰教學 餐費省5美元就是勝利

川普關稅加劇美國人對經濟可能很快陷入衰退的擔憂。許多人開始回想2008年全球金融危機的生活，上網搜尋相關訊息，以應對可能...

美債邁入期限溢價維持高檔「新秩序 」諸多恐慌難排解

本月席捲市場的「拋售美國」交易，已對投資人持有美國最長天期公債的意願留下無法磨滅的傷痕，而長天期公債向來是美國政府支應赤...

美股三大期指開低 跌幅逾0.3% 等待一連串企業財報出爐

美股指數期貨開低，三大期指跌幅都超過0.3%，市場等待迎接本周一連串企業財報出爐，而且隨著中國快時尚網路零售商SHEIN...

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

美國有線電視新聞網（CNN）最新民調結果顯示，總統川普挾個人生涯最高支持度重返白宮，但執政將滿百日之際，美國民眾對於他截...

川普政府下個100天 聚焦貿易協議及和平談判

美國總統川普二度上任將在本周屆滿100天，在歷經混亂的「100日施政」後，白宮官員透露，川普政府下一個100天施政重點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。