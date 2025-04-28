美股三大期指開低 跌幅逾0.3% 等待一連串企業財報出爐

美股指數期貨開低，三大期指跌幅都超過0.3%，市場等待迎接本周一連串企業財報出爐，而且隨著中國快時尚網路零售商SHEIN為了因應川普關稅措施而大幅調漲美國產品售價，衝擊投資人對美股信心。

在台灣時間今天上午近8時，道瓊指數期貨下跌122點，跌幅0.3%；標普500指數和那斯達克100期貨指數分別跌0.33%與0.38%。

投資人等待企業第1季財報最繁忙的一周來臨，本周將見到超過180家標普500指數成分企業公布業績。「科技七雄」中將有四大企業公布財報，包括亞馬遜、蘋果、Meta和微軟。重量級企業Visa、可口可樂、禮來與波克夏公司的財報也將出爐。