川普政府下個100天 聚焦貿易協議及和平談判

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普二度上任將在本周屆滿100天，在歷經混亂的「100日施政」後，白宮官員透露，川普政府下一個100天施政重點，對外將聚焦貿易協議及和平談判，對內將施壓國會儘快提出減稅方案，同時繼續向司法、移民、及他認為太過「臃腫」的政府官僚宣戰。

路透與華盛頓郵報引述白宮官員報導，川普未來100天將更加聚焦貿易協議及和平談判，希望能在90天期限（7月）前與尋求談判的近百國達成協議。官員也透露，川普政府正在研究要對多個國家公民實施旅行禁令。

川普5月將出訪沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國，並持續推動俄烏戰爭和平。

白宮官員表示，川普也將不時推出「水底下魚雷」的行政措施，挑戰法院判決並且繼續裁撤聯邦機構，他還想在白宮舉行更多簽署儀式，施壓國會儘速提出減稅與提高舉債上限方案。

川普移民政策也沒有會調整的跡象，官員表示，未來100天的另一重點為再對移民採取廣泛行動，包括提高對非法移民的財務罰款。

川普 關稅

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