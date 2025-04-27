一度揚言開除鮑爾 PIMCO：川普能在1年內重塑Fed令市場不安

川普揚言開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾，一度引發市場恐慌。雖然川普後來修正言論，但品浩（PIMCO）指出，單是市場在討論這個問題，就已是令人擔憂的信號。尤其考量到川普能在一年內重塑Fed，更令市場不安。

PIMCO指出，儘管川普對鮑爾的言辭與施壓加劇，但解雇鮑爾的可能性不大，川普自己後來也如此表示。此外，美國最高法院也有充分理由保持Fed作為獨立機構的特殊地位。即使最高法院留下一些灰色地帶，法律鬥爭或市場陣痛（尤其是在債市）對美國政府來說也不值得。

不過，PIMCO強調，投資人在討論這個問題，就已是令人擔憂的信號。鮑爾的主席任期將在2026 年5 月結束，理事任期則在2028 年1 月結束，因此，川普有能力在一年內從上層開始重塑Fed。

PIMCO指出，即使總統能解雇現任Fed主席或理事的可能性微乎其微，但這對市場來說也是令人不安的進展。實際上，這可能會使以美元計價的投資人更加謹慎和警惕，推動他們進行更多元化的投資。