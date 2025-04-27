為重塑美國高等教育…川普大砍經費！美國精英大學的資金從哪來？

美國總統川普在重返白宮數月後，開始著手重塑美國高等教育，針對精英大學大幅削減經費，全面行使聯邦權力。上周，白宮宣布撤銷對哈佛大學總額達22億美元的多年期科研資助，成為迄今為止最為激烈的一步。4月稍早前，康奈爾大學近10億美元的經費和西北大學7.9億美元的資金也被凍結，顯示出沒有任何機構能幸免。

凍結資金是一場美國政府更廣泛行動的一部分，目標是縮減公共科研資金，並懲罰那些被政府指控存在意識形態偏見、未妥善應對校園內支持巴勒斯坦抗議活動的大學。這輪削減不僅限於高等教育，還波及氣候科學、疫苗研發和性別不平等等多個研究領域。

對此，逾百所高校於4月22日發表聯合聲明，譴責這場「前所未有的政府干預」。聲明指出：「我們對建設性改革持開放態度，也不反對政府的合法監督。然而，我們必須反對政府的不當干預，必須拒絕以公共科研經費作為脅迫手段。」

美國對精英大學的聯邦資助可追溯至大蕭條時期，並在冷戰期間得到鞏固。1958年，為回應蘇聯發射人造衛星，美國國會通過《國防教育法》，大舉投資科學和技術教育。這些投入奠定了聯邦政府與高校之間的長期合作基礎，也使美國大學成為全球科研、創新和人才培養的重鎮。

根據美國國家科學基金會的數據，2023年，美國高校在科研與開發（R&D）上的支出達1088億美元，其中約600億美元、即55%左右來自聯邦政府。

美國精英大學擁有獨特的財政結構

與許多國家不同，美國並沒有國立大學，教育主要由各州負責。精英高校依靠復雜的收入體系運作，聯邦資金只是其中一環。

美國頂尖大學的財政實力源於高度多元化的運營模式，尤其是捐贈基金——它們是通過數十年的慈善捐助和資本增值積累而成的。

以哈佛大學為例，其捐贈基金在 2024 年將達到 532 億美元，為全球高校之最，甚至超過約旦、格魯吉亞或冰島的國內生產總值（GDP）。

德克薩斯大學、耶魯大學、斯坦福大學、普林斯頓大學和麻省理工學院緊隨其後。根據全美高校經營管理者協會（NACUBO）數據，捐贈基金在235億到400億美元之間不等。

然而，這些基金並非無限可用。大多數資金都受到捐贈人設定用途的限制，法律上只能用於獎學金、教職、或特定研究計劃。哈佛大學披露，其捐贈基金由超過14600個獨立基金組成，幾乎全部設有限制條件。

慈善捐贈、籌款活動與學費收入

慈善捐贈依然是大學財務結構中的關鍵組成部分，常用於推動資本擴張並提升學校聲譽。但多數捐贈往往附帶指定用途。根據NACUBO數據，約90%的大學捐贈基金為限定資金，僅可用於獎學金、科研或基礎設施等特定項目。

雖然大型籌款活動可能帶來數十億美元的捐贈，但大多數都指定用於長期建設項目，如新樓、教職設立或學術項目開發，不適用於緊急狀況或突發的預算短缺。真正可以靈活支配、用於彌補運營赤字或應對突發預算削減的捐款則相對罕見。

例如在新冠疫情期間，許多高校盡管擁有巨額基金但仍面臨財務壓力，因為大量資金被鎖定在長期項目中，無法靈活動用。

與此同時，學費收入僅能覆蓋私立精英大學部分運營成本，同時也是一個政治敏感且有限的收入來源。校園住宿、餐飲服務、技術授權和高管教育等輔助收入亦然，這些資金通常也會被重新投入到核心學術功能，而非用於非必要支出。

科研經費削減的後果

盡管美國頂級高校擁有龐大的捐贈和多元化收入結構，但它們在全球科研領域的領先地位仍與公共資金緊密相連，而這種依賴性正受到考驗。哈佛大學醫學院已開始為可能的裁員做准備，而公共衛生學院本周接連收到三項停工令，目前正撤出兩處校外研究設施。

作為美國生物醫學研究的主要資助機構，美國國立衛生研究院（NIH）面臨40%的預算削減提案。哥倫比亞大學的瓦格洛斯內外科醫學院已宣布凍結支出，這是更大規模影響的前兆。

資金緊縮的範圍遠不止健康科學領域。美國國家航空航天局（NASA）76億美元的科學預算也可能被削減近半。NASA已證實，正在評估白宮管理與預算辦公室（OMB）提交的預算建議，後者尚未就此公開表態。

受影響的不僅是名校。主要依靠聯邦資金運作的小型高校和專業科研機構也面臨潛在沖擊，可能阻礙地方創新，並削弱區域經濟。

如今愈發清楚的是，川普政府的資金凍結正在實時重塑科研版圖。對許多機構而言，問題不再是「是否受到影響」，而是影響將有多深、損害將持續多久。

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