川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，隨著美國總統川普即將在4月30日迎來就任百日，一項新民調顯示，其支持度下滑至39%，包含大舉關稅、遣送移民與削減聯邦政府等重大舉措受到多數民眾反彈，創下80年來總統百日新低紀錄；儘管如此，川普仍守住了共和黨基本盤的支持。

根據ABC News/華盛頓郵報/易普索（Ipsos）於4月18日至22日針對2464人進行民調指出，川普支持度相較2月下滑6個百分點，從45%跌至39%，低於包括他自己等歷任美國總統首任期或第二任期同時間長度最低紀錄；不支持度則從53%微增至55%。

華盛頓郵報指出，川普在這項民調中的所有議題上皆為不支持度高於支持度，在處理經濟的方式、與其他國家的關係、開徵進口商品關稅與金融市場動盪等方面，川普的不支持度都飆破6成。

ABC News指出，62%受訪者認為物價上漲，還有71%認為這是關稅所導致。

當初川普靠著經濟和移民議題勝選，如今民調顯示，移民議題上有53%表示不贊同川普。

川普在經濟方面的支持度僅39%，不支持度為61%，相較2個月前，同意提支持度為45%、不支持度為53%。整體而言，超過7成美國人認為目前經濟狀況「不太好」或「很糟」，而有53%認為川普上任後，經濟狀況變得更糟。

大多數美國人也表示，川普試圖擴大總統權力、裁減聯邦雇員和針對政治對手等「做得太過分」。

整體而言，外界對川普目前的施政評價是：多數人認為他已逾越職權，多數人認為經濟惡化，約半數認為美國在全球的領導地位變得更加薄弱。曾是川普施政優勢的經濟表現，如今也成為民眾不滿的另一項來源。

儘管調查結果對川普的各項施政多持負面評價，但民主黨也未能因而獲得顯著支持。

在處理國家重大問題方面，美國民眾對川普的信任度以37%比30%，略高於國會民主黨人，另有30%表示兩者皆不信任；此外，民眾認為，跟川普及共和黨比較起來，民主黨與一般民眾關切的議題更脫節。