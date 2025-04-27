被控助移民逃逸 美法官遭捕

美國官員廿五日逮捕威斯康辛州法官杜根，指控她協助法庭上一名男子逃避移民當局捉拿。路透報導稱，這凸顯川普政府和地方官員間，在移民執法上的爭執正愈演愈烈。

美國司法部在刑事訴狀中說，移民官員十八日到密爾瓦基郡巡迴法官杜根的法庭上要逮捕一名男子，杜根卻拒絕交人，還讓他從陪審團專用門離去，企圖幫他避免被捕。

據相關紀錄，杜根被控妨礙程序和幫人藏匿以免被捕，她短暫出現在密爾瓦基聯邦法庭上。已獲釋的她預定五月十五日提出抗辯。有民眾聚集在法院外高呼「立即釋放法官」。杜根在聆訊後，從側門搭車離去，並未公開發言。一家公關公司則代表她發言說，「杜根法官將奮力為自身辯護，並期待（最終）獲判無罪」。

美國總統川普一月回任後收緊移民政策，司法部指示聯邦檢察官在刑事上追究干預政府行動的地方官員責任。

而地方官員的這類抵抗在川普第一任時很普遍。美國司法部長邦迪則在社群媒體寫道，「沒人可凌駕於法律上」。美國聯調局（FBI）局長巴特爾也在社群媒體寫道，杜根是因阻撓執法人員捉拿「非法外國人」佛羅雷斯-魯伊斯而被FBI人員逮捕。此人涉嫌與家暴相關的毆打指控而正被拘留，他還曾被遣送至墨西哥。

川普政府與聯邦法官間的對立日益加深，有多位法官裁定限制政府強勢運用總統權力處理移民等事務。密爾瓦基郡郡長克勞里則聲明，巴特爾前述言論顯示，川普政府的FBI更關心的是將聯邦執法機關武器化、未經正當程序即施加懲罰，並脅迫任何反對這些政策的人，而非追求正義。