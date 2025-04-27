接替鮑爾熱門人選開砲 華許：聯準會犯「系統性錯誤」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

被視為接替聯準會（Fed）主席鮑爾熱門人選的前Fed理事華許（Kevin Warsh）25日砲轟Fed，批評美國央行犯了「系統性錯誤」，未能控制住一個世代以來最糟的通膨。

身為美國總統川普盟友的華許痛批Fed行動「更像是一個萬事通政府機構，而不是任務專注的央行」，以至於遲遲未能將通膨率壓回2%目標。

華許說：「自2008年恐慌爆發以來，央行主宰一切已成為美國治理新特色...遠遠撈過界，不分季節也不論理由，已導致總體經濟政策行為出現系統性錯誤。」

他還批評，聯邦政府仗著有Fed規模7兆美元資產負債表作後盾，大肆揮霍，導致現在美國財政處境進入「危險軌道」。此話意指Fed藉由量化寬鬆（QE）購債計畫資助聯邦政府的赤字支出。

川普最近批評鮑爾遲遲不降息，揚言將他解職但後來又否認。在川普與Fed關係緊張之際，下任Fed主席呼聲甚高的華許嚴詞批判央行政策，特別引人注目。

華許表示，他篤信Fed在免受政治壓力下制定利率政策的「運作獨立性」，但那不表示央行官員就該被寵溺成「養尊處優的王子」。他說：「貨幣結局糟糕時，Fed理應受嚴厲質疑。」

另外，鮑爾25日在國際貨幣基金（IMF）舉辦的財長閉門會議上強調，央行必須免於政治干擾，才能專心履行「通膨維穩」和「就業最大化」雙重職責。

Fed 央行 美國

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