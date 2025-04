川普玩笑恐變現實？美名嘴大酸「和法西斯調情」 轟共和黨別再護航

美國總統川普(Donald Trump)下周將迎來就任100日,惟其上任後強推的多項政策均引來不少爭議。美國名嘴馬艾(Bill Maher)在其最新一集節目中,以題為「新規則:與法西斯主義調情」(New Rule:Flirting with Facism)嘲諷共和黨人總是為川普的離譜言論「打圓場」,嘗試用川普只是開玩笑回應媒體的追問。馬艾指若之前人們以為美國只是與獨裁、極權和法西斯在「調情」,大家現在應認清現實,在川普的第二任期下,美國正淪為「極權」。

美國名嘴Bill Maher認為美國正淪為法西斯與極權:

馬艾在節目上首先提到,川普2023年12月就已經揚言:「他若勝出大選,上任首日就會成為獨裁者(dictator)。」惟他的共和黨友當時都為他「護航」,指川普只是在開玩笑。

馬艾其後提到近日川普對外宣稱有意在2028年再度參選總統,打破美國憲法限制任何人只能當兩任總統的慣例時,共和黨參議員領袖圖恩(John Thune)繼續故技重施,指川普只是在「鬧著玩」(having some fun with it,probably messing with you)。

馬艾語帶嘲諷地指川普是唯一一位總統,當他無法恪守競選承諾,民眾反而會「如釋重負」(relieved)。

馬艾提到川普2020年拒絕承認敗選,惟當時仍有共和黨人指這不會改變美國一直能夠和平移交政權的慣例,而最後就發生了讓大家震驚的2021年國會山莊暴亂事件。

馬艾之後話鋒一轉,他認為拿「獨裁者」(dictator)開玩笑極度危險,因為當你與「獨裁者」和「極權」(authoritarianism)「調情」(flirt with),最終只會「假戲真做」,讓「極權」成為事實。

馬艾將與極權「調情」和女性婚外與其他男子「調情」相提並論;很多女性會開玩笑指她只會說說而已,不會真的「出軌」。惟馬艾指與異性「調情」不一定最終導致出軌,惟所有的「出軌」都是從兩個人相互「調情」開始的。

馬艾認為美國民眾,尤其是共和黨人應認清現時的情況,川普上任100日到處都一團糟。他挑戰共和黨政客不要再當「鴕鳥」,盲目地為川普保駕護航,證明他們不只是「讓美國偉大」(MAGA)的盲目信眾。

延伸閱讀:

民主黨人也巴結? 特朗普2.0的四個流派

特朗普政綱|曾稱重返白宮首日當一天獨裁者 還送大學生綠卡?

文章授權轉載自《香港01》