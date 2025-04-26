快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

川普廢前朝政策 司法部稱可查扣媒體資料查洩密

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

根據路透社今天所見的備忘錄，美國總統川普治下的司法部推翻前總統拜登時期的政策，讓調查對新聞媒體洩密情事的檢方更容易對記者發傳票，以取得檔案和證詞。

路透社報導，備忘錄寫道，今天這份備忘錄中詳述的新規定，將允許檢察官在刑事調查中使用傳票、法院命令和搜索票，強制要求「新聞媒體成員與其相關人員提供資料和證詞」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在備忘錄中寫道：「保護機密、特許和其他敏感資訊對有效的治理和執法至關重要。」

一名知情人士說，這項政策即刻生效。

路透社尋求置評，但司法部和白宮未立即回應。

上述指令形同推翻拜登執政時期的司法部政策。在大多數情況下，檢方不得查扣記者的電話和電子郵件紀錄。

川普2017年至2021年第一次執政期間，司法部因在檢方追查國安資訊外洩事件時，曾秘密發傳票以取得記者和國會工作人員的紀錄而受批評，拜登政府因此祭出政策，禁止這類做法。

司法部先前的政策是在時任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任內實施，禁止司法部強制記者提供檔案，除非記者是與新聞採訪無關的刑事調查中的嫌疑人，或他們透過犯罪手段獲取資訊。

根據備忘錄，邦迪表示，司法部將在向記者索取資料前採取「程序性保護措施」，包括提前通知記者，並在某些情況下要求取得高層批准。

她指出，針對記者的傳票和搜查令會範圍很小、針對性很強，她也會考慮是否可以透過其他方式取得資料。

她在備忘錄中寫道：「這些程序性保護措施認定，針對新聞採訪工作所採用的調查手段是一種非常手段，唯有在對調查或起訴成功至關重要時，萬不得已才會使用這最後手段。」

備忘錄說：「針對訊問或逮捕新聞媒體成員的行動，也必須經司法部長批准。」

美國廣播公司（ABC）率先報導這項新政策。

司法 拜登 美國

延伸閱讀

華郵：川普視電動車如敝屣 市場拱手讓北京

各國已遞投名狀 美中談判疑無路

忙到無暇備禮 川普空軍一號上為梅蘭妮亞慶生

川普點名黃仁勳、魏哲家「我信他們」 台股半導體撐起希望？

相關新聞

馬斯克差點聽到29項對抗中國大陸武器計畫 WSJ：他緊急介入才喊卡

華爾街日報引述五角大廈消息人士報導，美國國防部原定計畫上月向億萬富翁馬斯克簡報29項高度機密的對抗中國武器計畫，但在代理...

川普廢前朝政策 司法部稱可查扣媒體資料查洩密

根據路透社今天所見的備忘錄，美國總統川普治下的司法部推翻前總統拜登時期的政策，讓調查對新聞媒體洩密情事的檢方更容易對記者...

川普解散氣候外交辦公室 美恐缺席COP30氣候峰會

美國總統川普廢除負責美國氣候外交的辦公室，恐意味11月在巴西舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議」（COP3...

社媒合照洩底 新墨州前法官涉藏「黑幫無證客」被捕

福斯新聞網(Fox News)25日報導，新墨西哥州多納安娜郡(Doña Ana County)前治安法官卡諾(Joel...

逾4700輕微違規折題國際生 ICE恢復被吊銷身分

在多位法官發出數十項限制令之後，司法部25日在聯邦法院宣布，最近幾周因為在SEVIS(學生與交流訪問者資訊系統)聯邦資料...

行政凌駕司法？民主黨議員要求調查逮捕法官案

威斯康辛州法官杜根(Hannah Dugan)因涉嫌協助無證移民被告躲避移民執法當局追捕，25日被聯邦調查局逮捕；部分共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。