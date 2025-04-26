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川普解散氣候外交辦公室 美恐缺席COP30氣候峰會

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普廢除負責美國氣候外交的辦公室，恐意味11月在巴西舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議」（COP30）美國可能缺席。

美國國務院今天證實，負責代表美國參與聯合國氣候外交的「全球變遷辦公室」已關閉。

國務院發言人說：「我們不參與不反映我國價值觀的國際協議與倡議。」

「為此，這個曾支持歷任政府透過參與聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及其他標榜限制或防止氣候變遷協議來削弱美國的辦公室，如今已無存在必要。」

法新社指出，川普政府此舉並不令人意外，因為川普向來懷疑氣候議題。他在1月20日上任後立即簽署命令，讓美國再度退出具里程碑意義的「巴黎氣候協定」。

美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）22日宣布國務院重組，全球變遷辦公室未納進新組織成為外界焦點之一，預計也將會裁員，

如果美國缺席這場訂今年11月在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候峰會，將是全球氣候外交的重大轉變。

美國 聯合國 辦公室

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