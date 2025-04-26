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忙到無暇備禮 川普空軍一號上為梅蘭妮亞慶生

中央社／ 空軍一號機上25日綜合外電報導
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號飛抵羅馬參加天主教教宗方濟各喪禮。美聯社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號飛抵羅馬參加天主教教宗方濟各喪禮。美聯社

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）明天將迎來55歲生日，總統川普表示公務繁忙，無暇幫妻子買禮物，因此將在總統專機空軍一號上安排浪漫晚餐，為妻子慶生。

法新社報導，川普今天飛到義大利首都羅馬參加天主教教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，但後續不會留在義大利餐館享用晚餐，而是將直接飛回美國。

現年78歲的川普坦言，這可能不是大家心中完美的慶生方式。

川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「她邊工作邊過生日。」

共和黨籍的川普還說，在他忙著第2個任期準備邁入第100天、尋求針對關稅、烏克蘭、伊朗和加薩議題達成協議之際，實在無暇做其他事。

他說：「我沒時間買禮物，實在太忙了。」

被問及是否會帶梅蘭妮亞享用生日晚餐時，他回答：「我會帶她在波音（Boeing）機上享用晚餐，我會帶她在空軍一號上享用晚餐。」

川普上任後，夫婦倆大致各過各的，梅蘭妮亞多數時候都待在紐約，兩人的19歲兒子拜倫（BarronTrump）正在這裡就讀大學。

但兩人有時也會攜手亮相，包括21日在白宮主持傳統復活節滾彩蛋活動。

川普 梅蘭妮亞 生日

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