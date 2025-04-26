美國法官遭FBI逮捕 被控助人躲避移民官員捉拿

美國官員今天逮捕威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan），指控她協助法庭上一名男子逃避移民當局捉拿。美國總統川普政府和地方官員之間在移民執法上的爭執正不斷惡化。

路透社報導，美國司法部在刑事訴狀中說，移民官員本月18日到密爾瓦基郡（Milwaukee County）巡迴法官杜根的法庭上要逮捕這名男子，杜根卻拒絕把人交出來，還讓他從陪審團專用的門出去，企圖幫他避免被捕。

相關紀錄顯示，杜根被控妨礙程序和幫人藏匿以免被捕，她短暫出現在密爾瓦基的聯邦法庭上。她已獲釋，預定於5月15日提出抗辯。民眾聚集在法院外，高呼「立即釋放法官」。

杜根在聆訊後從側門離開法院，搭乘黑色休旅車離去，不置一詞。

一家公關公司代表她發言說：「杜根法官將奮力為自身辯護，並期待無罪開釋。」

川普今年1月重返白宮後展開全面打擊移民行動，司法部曾指示聯邦檢察官在刑事上追究干預政府行動的地方官員責任。這類抵抗在川普2017年到2021年第一次執政期間很普遍。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體發文說：「沒人可以凌駕於法律之上。」

川普政府與聯邦法官之間的對立日益加深，有多名法官裁定限制政府強勢利用總統權力處理移民等事務。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體發文說，杜根是因為阻撓執法人員捉拿「非法外國人」佛羅雷斯－魯伊斯（Eduardo Flores-Ruiz）而被FBI人員逮捕。佛羅雷斯－魯伊斯涉嫌與家暴相關的毆打指控，目前正被拘留。訴狀提到，佛羅雷斯－魯伊斯曾被遣送到墨西哥。

巴特爾後來刪文，他在聯邦法院公開杜根案之前就發文，可能違反保密規範。

密爾瓦基郡郡長克勞里（David Crowley）透過聲明說：「巴特爾局長的聲明顯示，川普治下的FBI更關心的是將聯邦執法機關武器化、未經正當程序就施加懲罰，並脅迫任何反對這些政策的人，而不是追求正義。」