慶執政百日不在白宮 川普擬於密西根州發表演說

美國總統川普將於下周執政滿百日，川普預計29日在位於密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community College）發表百日演說。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）日前宣布，川普擬於29日訪問密西根州馬科姆郡（Macomb County）。該郡位於底特律北方，底特律被視為汽車製造重鎮。

李維特23日在社群媒體發文指出：「川普總統很高興於下周二（29日）重返偉大的密西根州，他將在馬科姆郡舉行集會，慶祝（執政）首個100天！」

據了解，川普預計於29日晚間6時於馬科姆在社區學院發表執政百日演說，細數上任後的政績，包括邊境安全和降低通膨等。