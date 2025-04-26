慶執政百日不在白宮 川普擬於密西根州發表演說

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普將於下周執政滿百日，川普預計29日在位於密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community College）發表百日演說。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）日前宣布，川普擬於29日訪問密西根州馬科姆郡（Macomb County）。該郡位於底特律北方，底特律被視為汽車製造重鎮。

李維特23日在社群媒體發文指出：「川普總統很高興於下周二（29日）重返偉大的密西根州，他將在馬科姆郡舉行集會，慶祝（執政）首個100天！」

據了解，川普預計於29日晚間6時於馬科姆在社區學院發表執政百日演說，細數上任後的政績，包括邊境安全和降低通膨等。

川普 底特律

延伸閱讀

川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾

俄烏戰爭很快達成和平？川普：俄國將持續掌控克里米亞

川普要求選民登記時提供公民身分證明 聯邦法官擋下

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

相關新聞

傳共和黨擬提案 增印太軍力

路透廿四日獨家報導，根據相關文件和國會助理說法，共和黨籍國會議員計畫提出增列一五○○億美元（約台幣五兆元）的國防預算法案...

慶執政百日不在白宮 川普擬於密西根州發表演說

美國總統川普將於下周執政滿百日，川普預計29日在位於密西根州的馬科姆在社區學院（Macomb Community Col...

打愛國牌 美各州議員狂推反中提案

過去多年來，全美各州曾積極與中國大陸建立貿易關係，如今風雲變色，各州議員今年已提出至少240項反中提案，以確保公共經費不...

哈佛槓上川普大打司法戰 川普怒轟「反猶與極左」：因自由派變一團糟

美國總統川普今天批評哈佛大學（Harvard University）是「反猶太主義、極左翼機構」。聲譽卓著的哈佛大學正在...

美國安「Signal門」醜聞 川普將受揭弊記者訪問：當作和自己較勁

美國總統川普今天稍早宣布，將接受揭發重大國安漏洞「Signal門」醜聞的記者訪問。這位記者上月踢爆，自己被誤加到美國高階...

川普釋訊號？官方推2028周邊商品 角逐第三任期意味濃

川普集團的商品網站目前正在販售印有「川普2028」字樣的紅帽，外界解讀，這或許是川普2028年想競選第三個任期的訊號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。