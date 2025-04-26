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美自駕車上路法規 將鬆綁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

川普政府將鬆綁自駕車上路的條件，並精簡事故通報的規定，以加速自駕車的部署。這將是美國聯邦政府在自駕車輛監管上的重大調整，也是特斯拉執行長馬斯克長期推動的訴求。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正修改規定，將允許一些不符合聯邦安全標準（例如沒有後視鏡）的自駕車在美國道路上行駛。NHTSA將持續要求汽車製造商通報與自駕系統相關的交通事故，但會鬆綁一些通報要求。

美國運輸部長達菲24日說：「政府很清楚，現正和中國展開一場創新競賽，事關重大。我們的新政策架構將大幅簡化繁文縟節，讓美國更能建立一致的全國標準，推動產業創新並以安全為優先。」

雖然尚不清楚立即性的影響，但此舉顯示美國政府正採取初步措施，推動川普顧問提出的優先施政項目。

這次調整正是馬斯克和特斯拉的主要訴求。特斯拉在美國已有超過200萬輛車配備駕駛輔助和自動駕駛軟體，為業界先驅。

馬斯克一直呼籲美國建立全國一致的自駕車管理規範，取代目前各州和地方自訂、規範不一的制度，因為這種各自為政的監管模式，讓業者難以靠規模來獲利。

特斯拉 美國 馬斯克

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