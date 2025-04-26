傳共和黨擬提案 增印太軍力

路透廿四日獨家報導，根據相關文件和國會助理說法，共和黨籍國會議員計畫提出增列一五○○億美元（約台幣五兆元）的國防預算法案，將為美國總統川普爭議性的「金穹」飛彈防禦計畫，提供首批二七○億美元資金。

該措施將為今年已獲批准的八八六○億美元國安預算額外增加一五○○億美元，以資助新建十四艘軍艦並提高國土安全支出，稱為美國史上對無人艦艇最大規模的投資。該措施也包含在川普的大規模減稅法案中，該法案預計未來十年減稅約五兆美元，但也會使聯邦政府債務增加約五點七兆美元。

聯邦參議院軍委會共和黨籍主席韋克爾接受路透訪問時說，此一過去未曾公開細節的措施，旨在因應美軍當前最迫切的需求，聚焦強化造艦、飛彈防禦與太空感知等關鍵領域，並加強美軍部署，尤其在印太，作為防範衝突的廣泛戰略一環。

韋克爾還說，特別是在印太展現軍力，將使中國大陸不敢輕易打破現狀，現狀帶來全球繁榮。這是防止戰爭的計畫一環。

美國國會兩院軍委會的共和黨領袖已敲定相關法案，最快將於廿五日晚間公布。據國會助理說法，這筆對金穹的二七○億美元經費，將用於建造更多飛彈攔截器，並採購由美國洛克希德馬丁公司製造的終端高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ）反彈道飛彈系統。另一筆一一○億美元則用於採購戰機，包含約四十架美國波音製造的Ｆ-１５ＥＸ。

路透上周報導稱，美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）與兩家合作夥伴，已在金穹計畫關鍵的部分競標中領先，而這三家公司均被外界視為「川友友」。

聯邦眾議院軍委會共和黨籍主席羅傑斯也聲明，這項法案下周將在該委員會通過，並希望能盡快送交川普；「我們正振興（美國）國防工業基礎，加強對中國般對手的嚇阻力，並為我國軍人提供應得的支援」。