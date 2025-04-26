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打愛國牌 美各州議員狂推反中提案

經濟日報／ 記者胡玉立／綜合報導

過去多年來，全美各州曾積極與中國大陸建立貿易關係，如今風雲變色，各州議員今年已提出至少240項反中提案，以確保公共經費不會用於採購陸製無人機或軟體零件等技術，甚至不想讓遊客買到陸製T恤、咖啡杯和鑰匙鏈，過去為強化美中社區關係建立的姐妹城市，也成為目標。

美聯社利用法案追蹤軟體Plural分析後發現，今年來美國已至少41州提出反中提案，主要集中在共和黨控制的州議會。

堪薩斯州一項新法律針對中國大陸人工智慧（AI）技術和醫療設備；阿肯色州的法案鎖定姐妹城市關係、及州與地方簽約促銷；田納西州禁止醫療保險涵蓋在大陸進行的器官移植手術或接受來自大陸的器官。

早在美國總統川普對大陸輸美產品徵收145%關稅前，這股反中風潮就已開始，但川普言行更加鼓舞州政府官員，尤其是共和黨同僚。

撰寫中國與美國各州關係文章的聖母大學全球事務副教授賈羅斯（Kyle Jaros）表示，「在地方政府與中國往來方面，川普政府和前朝政府傳達的訊息截然不同。川普政府往往看不到這麼做的價值」。

州議員藉由對抗大陸大打「愛國牌」，幾乎看不到政治風險。堪薩斯州前議員、無黨派機構州政府委員會執行長艾德金斯（David Adkins）表示，對大陸打「愛國牌」，能引起美國選民共鳴，「各級政府兩黨政客並沒有因為詆毀中國而付出代價」。

倫敦政治經濟學院助理教授、研究現代中國的學者明尼奇表示，如果美中貿易緊張降溫，各州對大陸採取的禁制措施可能會減弱，短期對大陸的影響也可能很微小，但地方政府的反中行動似乎不會就此停止。

川普 美國

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