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川普要求選民登記時提供公民身分證明 聯邦法官擋下

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

一名美國聯邦法官今天做出裁決，阻擋總統川普旨在全面改革選舉制度的行政命令部分內容，被擋下的命令包括要求選民在州級選舉登記時提供美國公民身分證明，這為川普執政遭遇的法律挫敗再添一筆。

法新社報導，針對川普行政命令中要求選民在州級選舉登記時必須提供美國公民身分證明，華府聯邦地區法院法官柯勒-柯特里（Colleen Kollar-Kotelly）明確禁止。

川普於3月底簽署一項行政命令，聚焦於限制郵寄投票；他多年來持續抨擊這項措施。這道命令簽署後馬上面臨法律挑戰，民主黨也對此提出訴訟。

柯勒-柯特里表示，在進一步審查案件實質後，原告「極有可能勝訴」，因此她裁決實施預防性禁制令，以阻止川普的行政命令生效。

她在長達120頁的裁決書中指出：「我們的憲法將規範聯邦選舉的權力交付給國會與各州，而非總統。」

不過，柯勒-柯特里拒絕阻擋川普行政命令中的另一項重要規定，那就是要求各州訂立的郵寄投票截止時間，必須與選舉日投票截止時間一致。

雖然參與聯邦選舉必須具備美國公民身分，但並非所有州都要求選民攜帶證明公民身分的文件，而是選擇其他驗證方式來確認身分。

根據川普這道行政命令，不遵守的州將面臨聯邦選舉資金斷供的風險。

川普 投票 美國公民 身分證

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