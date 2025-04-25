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川普釋訊號？官方推2028周邊商品 角逐第三任期意味濃

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普推出2028周邊商品，角逐第三任期的意味濃厚。圖擷取自川普集團網站
川普推出2028周邊商品，角逐第三任期的意味濃厚。圖擷取自川普集團網站

川普集團的商品網站目前正在販售印有「川普2028」字樣的紅帽，外界解讀，這或許是川普2028年想競選第三個任期的訊號

「川普2028」字樣的紅帽已24日上架販售，每頂50美元，網站上還特別說明，這頂帽子是在「美國製造」。

儘管美國憲法第22條修正案禁止角逐第三總統任期，但川普在3月接受NBC新聞訪問時說，他對競選第三任期「不是在開玩笑」，不過「現在想這件事為之過早」。

當被問及是否有人向他提出競選第三任期的方案，川普回答：「有方法可以辦到」。

他提到一種情境是，副總統范斯在2028年總統大選參選總統一職，而川普則作為副手，最終范斯在選後交棒，由川普接掌白宮

當記者在空軍一號上追問川普時，川普淡化了自己的說法。他說：「我甚至不想談這個。我只是想告訴你，愈來愈多人跟我說，拜託你再選一次。」

川普 白宮 網站 美國 范斯

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