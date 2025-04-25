重寫規則？官方商店上架「川普2028」商品 執政近百日民調下滑

法新社24日報導，儘管美國憲法禁止現任總統川普參加2028年的下屆大選，但他的網路商店卻正在銷售上面印著「川普2028」（Trump 2028）的服飾。

根據報導，雖然大多數觀察家認為可能性極低，最近民調也顯示川普的支持率下滑，但他並未排除爭取第3任期的可能性。「X」上的「Trump War Room」帳號24日就分享了一張川普次子艾瑞克戴著一頂印有「川普2028」的新款紅色帽子照片。

.@EricTrump rocking the new Trump 2028 hat! 👀🔥 pic.twitter.com/5EsCkvHORI — Trump War Room (@TrumpWarRoom) 2025年4月24日

這頂「川普2028」帽子售價為50美元，川普商店（Trump Store）網站上的產品描述據報寫道，「用這頂美國製造的川普2028帽子表達立場」。

除了帽子外，川普商店還上架了定價18美元的兩件組「川普2028」保溫杯套。艾瑞克則在自己的「X」帳號分享了印有「川普2028（重寫規則）」的T恤與商店連結，點選後可發現分為海軍藍和紅色的該款T恤，售價36美元，商品描述則寫著「未來前景一片光明！用新款川普2028T恤重寫規則」。

根據美國憲法第22修正案，「任何人當選總統的次數不得超過兩次」，但川普3月接受NBC新聞電話採訪時，並未不排除尋求第三個總統任期的想法，聲稱「有辦法」可以這樣做，並強調他「沒在開玩笑」。

官方網路商店銷售「川普2028」商品之際，正值著川普二度入主白宮接近一百天。根據稍早新聞，福斯新聞24日民調顯示川普的支持率為44%，較3月時的49%下滑5個百分點，也比8年前同期的45%低了1個百分點，不支持率則高達55%，也低於以前數任總統執政百日時的支持率。

福斯新聞民調同時顯示，處理經濟一直被視為川普在首個任期的強項，卻在重掌白宮後成為他支持率大跌的主因。