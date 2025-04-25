傳美共和黨議員擬提案增國防預算 強化印太軍力

根據相關文件和國會助理說法，美國共和黨議員計劃提出增列1500億美元國防預算法案，將為總統川普具爭議的「金穹」飛彈防禦計畫提供首批270億美元資金。

路透社報導，這項措施將為今年已獲批的8860億美元國家安全預算額外增加1500億美元（約新台幣4.9兆元），資助建造14艘軍艦並提高國土安全支出。

這項措施也包含在川普的大規模減稅法案中。這項法案預計未來10年減稅約5兆美元，但也會讓聯邦政府債務增加約5.7兆美元。

聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）接受路透社訪問時表示，這項先前未曾公開細節的措施，目的在因應美軍當前最迫切的需求。

他說，內容聚焦於強化造艦、飛彈防禦與太空感測等關鍵領域，並加強美軍部署，尤其是在印度太平洋地區，作為防範衝突的廣泛戰略一環。

韋克爾說：「特別是在印太地區展現軍事實力，將讓中國不敢輕易打破現狀，而現狀帶來了全球繁榮，造福過去未曾受益的人。這是防止戰爭的計畫之一。」

參眾兩院軍事委員會的共和黨領袖已敲定相關法案，預計最快將於明晚公布。

根據國會助理說法，這筆對「金穹」（GoldenDome）的270億美元經費，將用於建造更多飛彈攔截器，並採購由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的終端高空防衛系統（THAAD）反彈道飛彈系統。

路透社上週報導，科技大亨馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）與兩家合作夥伴已在金穹計畫關鍵部分競標中領先。

聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）在聲明中表示，這項法案下週將在眾議院軍事委員會通過，他希望能儘快送達川普手中。

聲明說：「我們正在振興國防工業基礎，加強嚇阻像中國這樣對手的能力，並為我國軍人提供應得的支援。」