競逐稀土資源 川普簽令擴大美深海採礦

美國總統川普不顧環保組織警告，今天簽署行政命令擴大美國於國內、國際水域的深海採礦，盼擴大取得包括稀土在內等資源。

白宮幕僚表示，這項行動可讓美國開採超過10億公噸的深海結核（deep-sea nodules），為經濟挹注數千億美元。

法新社報導，事態發展形同讓國際社會10年來為蓬勃深海產業所制定基本規則的努力付諸流水。

商業深海採礦目前仍處起步階段。但隨全球稀土競爭日益激烈，加上稀土領域目前由中國主宰，美國似乎決心擴大採礦能力，以利國防、先進製造業與能源工業。

根據這項政令，美國商務部長有60天時間「對國家管轄範圍以外區域的海床礦產勘探、商業開採，加快執照審查與許可核發流程」。

命令還指出，加強深海採礦政策部分目的在於「加強與盟友與工業界的夥伴關係，以對抗中國對海床礦產資源影響力日增」。

聯合國旗下「國際海床管理委員會」（InternationalSeabed Authority）正努力制訂深海採礦規則，在經濟潛力與環境發生不可逆破壞之間取得平衡。但美國並非此機構成員。

許多國家都爭相提升深海採礦能力，這被視為工業和綠色能源轉型的潛在利多；但環保組織警告，這個過程可能造成嚴重的生態破壞。

華爾街日報指出，川普簽政令指示深海採礦之舉，是美國首次表明開採海底礦物意圖。環保團體對此強烈反對，指這種深海採礦會破壞地球上僅存的原始棲地之一。然對川普及相關產業界而言，深海採礦開啟前所未有的關鍵礦物與金屬來源，包含鈷、鎳與錳，這些金屬對再生能源、鋼鐵和國防工業至關重要。

具備專業深海作業的公司將是政令的最大受益者，其中加拿大採礦公司The Metals Co.上月透露端倪，稱公司計劃繞開國際的繁文縟節，與美國開採海床。

知情人士透露，The Metals Co.已與白宮洽談數月，想援引美國1980年代的「深海硬質礦物資源法」（DSMRA）搭配行政命令，盼一年內能於開放海域採礦；The Metals Co.到時將由美國子公司負責。

川普此舉形同槓上聯合國。總部設於牙買加首都金斯敦（Kingston）的國際海床管理委員會（ISA）過去10年來一直在制定一套海底採礦規範；直到目前，與海底相關的規範與法規也一直是由國際海床管委會負責。

國際海床管委會秘書長卡巴友（Leticia Carvalho）談及國際水域海床採礦時說：「國際海床管委會仍是唯一擁有管理海床活動的合法機構，我們的合法性直接源出國際法。」

綠色和平（Greenpeace）稱The Metals Co.的行徑形同「公然賞國際合作一耳光」