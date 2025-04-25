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資安黑洞！美防長遭爆偷拉「髒線」 繞開資安防護用Signal傳機密

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國防部長赫塞斯。路透
美國國防部長赫塞斯。路透

美聯社引述2名知情人士報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在其辦公室設置一條不受國防部資安規範保護的網路連線，藉此在個人電腦上使用加密通訊軟體Signal，消息人士透露，此舉恐讓敏感國防資訊暴露於駭客與監控風險之中。

知情人士指出，這條俗稱「髒線（dirty line）」的網路連線繞過國防部既有的資安防火牆，直接連上公共網際網路，缺乏軍方對網站與資料存取的嚴格監控與過濾。

儘管國防部部分單位為了監控特定資訊，曾短暫使用此類連線，但專家警告，髒線不僅提高駭客入侵風險，也可能違反聯邦政府的通訊記錄保存規範。

2名熟悉內情的人士表示，赫塞斯要求在辦公桌設置這條網路線路，以方便他在個人電腦上使用Signal。

根據先前報導，他曾在2個包含十多人、甚至包括妻子、兄長與白宮高層國安官員的Signal群組中，透露一場美軍空襲的敏感細節。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）回應表示，國防部長的通訊系統使用方式屬機密，不過強調赫塞斯「從未、也不會在公務電腦上使用Signal」。

Signal事件已引發五角大廈動盪。除民主黨與共和黨議員對赫塞斯處理機密資訊的方式提出質疑外，他也陸續開除或調職多名核心幕僚，縮小決策圈，使軍中高層人事風波持續延燒。

白宮與總統川普則力挺赫塞斯，指責洩密的是「心懷不滿的員工」，川普本周更批評：「這是假新聞，他們只是編故事。」

副總統范斯（JD Vance）23日表示：「我百分之百信任國防部長，我知道總統與整個團隊也都一樣。」

國防部 監控 網路

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