台灣未拒、日韓力擋？美促承諾投資440億美元阿拉斯加LNG計畫

美國官員敦促日本和南韓，在未來幾周正式承諾投資阿拉斯加一項價值440億美元的天然氣計畫。

這項被稱為「阿拉斯加液化天然氣」的計畫，是美國總統川普能源主張的核心，目標是將阿拉斯加北部的天然氣以液化形式運往亞洲國家。該計畫的可行性取決於能否獲得台、日、韓在內亞洲國家的支持。

紐約時報引述三位知情人士報導，川普所成立、為其提供美國國內能源生產建議的國家能源主導委員會（NEDC）正尋求召集日、韓貿易部官員6月2 日在阿拉斯加開會。美方希望能在會議上宣布，收到日、韓的意向書，會參與投資阿拉斯加液化天然氣或購買其天然氣。

台灣方面，中油早在3月20日就已簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書。依據協議，中油將採購阿拉斯加LNG，會參與上游投資。

阿拉斯加液化天然氣計畫首次提出是十多年前的事，但業界有許多人不看好其前景。這項計畫打算建造一條約1,300公里的管線，將阿拉斯加北極圈以北油田的天然氣輸送至南部進行液化後，透過油輪出口至亞洲。

美方宣稱，亞洲國家進口阿拉斯加液化天然氣，會比從澳洲、中東和美國墨西哥灣沿岸等許多傳統來源進口更快也更便宜。但包括日韓在內的主要買家一直對阿拉斯加液化天然氣計畫抱持謹慎態度，不僅因其成本高昂，各國也疑該計畫能否真正啟動。

白宮和日、韓貿易部沒有回應置評要求。