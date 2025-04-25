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各說各話？川普曝美中官員已會晤 中方打臉：無稽之談

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國際油價因供應趨緊上漲 金價又反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價周四上漲，生產商承諾控制產量成長，跡象顯示現貨市場強勁，同時美中貿易緊張局勢有緩和跡象。金價反彈，銅價回穩。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI上漲

川普表示美國官員一直在與中方就貿易問題會晤，其中一場就在當天上午；中方稍早則敦促美國完全取消所有對華單邊關稅措施，並否認與美國之間當前有任何經貿談判。

6月交割的西德州中級原油（WTI）上漲0.8%，結算價報每桶62.79美元；6月交割的布蘭特原油期貨上漲0.7%，結算價報每桶66.55美元。

近日來跡象顯示油價下跌導致一些生產商開始削減支出計畫；多項指標顯示近期市場強勁，WTI即期價差徘徊在兩個多月來的高位，表明供應趨緊。

地緣政治局勢依然緊張。俄羅斯向烏克蘭發動一系列飛彈和無人機襲擊，造成基輔至少9人死亡；俄烏和談陷入僵局，澤連斯基誓言絕不承認俄羅斯對克里米亞的主權；美國將要求普丁接受烏克蘭保留軍隊的權利。

金價反彈

金價反彈，聯準會（Fed）理事沃勒周四表示，如果川普政府重新實施高額關稅，企業可能會開始裁員，屆時他將支持降息以保護就業市場；克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）表示，如果有明確的經濟方向證據，央行可能最早在6月採取行動。

交易者如今押注Fed會比預期更早降息，以避免經濟因川普的貿易戰而陷入衰退。降息對不孳息的黃金是利多。

截至紐約時間下午5點，黃金現貨上漲1.9%，報每英兩3349.43美元；白銀現貨持平，報33.5801美元。

銅價走穩

洋山銅溢價近期升至自2023年以來最高水平。以人民幣計價的本地期貨近月期貨價格顯著高於遠月合約，表明短期供應緊張。周四LME銅合約也呈現相同結構，顯示該交易所倉儲網絡中對銅的需求正在上升。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.1%，報9392.5美元/噸。

川普 美國 金價

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