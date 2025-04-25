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美元下跌 美中關稅到底談判了沒？投資人選擇相信北京

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元是川普反覆無常關稅政策的最大受害者，4 月迄今已下跌 4.8%。路透
美元是川普反覆無常關稅政策的最大受害者，4 月迄今已下跌 4.8%。路透

美元周四再度走貶，結束連二日大漲之勢，中國大陸否認和美國就達成貿易協議進行談判。

美國總統川普表示，他的政府正和中國大陸就貿易問題進行談判，不過北京方面之前已否認和美國之間當前有任何經貿談判，並要求美國取消所有對華單邊關稅措施。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至99.377。

StoneX市場研究主管Matt Weller說：「美國和中國對貿易的看法似乎存在著太平洋般巨大的鴻溝。我認為，只要這條鴻溝仍然存在，美元的上漲可能就只是曇花一現。」

美元兌日圓貶值0.6%，至142.60；周三收漲1.3%，創今年最大漲幅。

彭博調查顯示，市場預計日本央行會延後升息，他們對當前周期最終利率的預測也下修。

歐元兌美元升值0.7%，至1.1393。歐洲央行管理委員會成員Olli Rehn表示，央行很可能需要進一步降息，且不應排除更大幅度降息的可能性。

美元兌瑞郎下跌0.4%，至0.8274；美元兌加幣下跌0.2%，至1.3848。

美元是川普反覆無常關稅政策的最大受害者，4 月迄今已下跌 4.8%，這將是自 2022 年 11 月以來的最大單月跌幅。

川普 美國

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