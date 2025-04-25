川普執政近百日 學者：台灣還不是美國優先事項

美國總統川普即將執政滿百日，但其對台態度依舊不明，有學者指出，台灣還不在川普政府的最優先事項上，川普百日執政的目光仍多聚焦在內政議題。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Study）24日以川普執政百日的台美關係為題，邀請學者專家舉行座談會。

帕米爾諮詢公司資深顧問John Tai說，川普政府執政百日中，台灣尚不是美國最優先的事項。

John Tai指出，川普政府更關注美國跨大西洋的關係，尤其關注烏克蘭情勢，試圖要尋求和平、結束俄烏戰爭；另外，川普也專注於他的關稅政策。

John Tai認為，川普對台政策其實與過去非常一致，不願意表達對台灣的安全承諾，而川普顯然希望把台灣的安全與美中關係、美中競爭等分開來看；然而，他也指出，美國在與中國大陸談判時，很難將台灣議題抽離，就算川普政府不樂見如此，但北京方面勢必希望討論到台灣。

John Tai認為，現階段要評估川普政府的對台政策，時機尚早，或許要到川普執政滿一年，對外提出期中報告以後，大家才能一窺川普的國家安全戰略，到時台灣對川普政府的定位才會更明朗。

現任美商亞洲集團（The Asia Group）資深副總裁馬翊庭（Tiffany Ma）表示，川普政府上任後，很顯然更注重內政議題；川普政府很多的行政命令和動作都專注在解決移民問題和提升政府效率上。

至於在外交方面，馬翊庭認為，川普政府在這一百日中更關注西半球和烏克蘭，這也讓大家對川普政府的印太戰略霧裡看花，尤其川普談及台灣的態度反覆，一下子認為台灣應該支付美國更多錢、質疑台灣把美國的半導體生意都搶走，但一下子，川普又多次稱讚台積電。

馬翊庭說，川普這樣子的不確定性，讓大家感到擔憂。

另外，馬翊庭認為，值得注意的是，川普上台後，一致要求包括日本、南韓和歐盟等盟友提高國防支出，這也讓外界憂心，美國是否會改變長久以來的外交立場；不過，馬翊庭也認為，川普不願說明美國是否協防台灣，對台維持戰略模糊其實與美國過去的政策傳統保持一致性。