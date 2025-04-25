俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

俄軍24日空襲烏克蘭首都基輔，美國總統川普說，如果俄國不停止轟炸烏克蘭，他會不開心，並威脅說「有事情會發生」；川普也說，他對於俄烏和談，心中有一個期限，並認為在2周內會出現進展。

川普24日與挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）在白宮會面。

對於俄烏戰爭應在何時達成和平協議，美方才不至於放棄斡旋，川普說，他心中有一個期限，但希望要盡快。

有媒體詢問，如果俄軍持續轟炸烏克蘭，川普是否考慮增加對俄羅斯的制裁？川普說，他不願現在回答這個問題，指必須看俄烏未來是否達成和平協議。

不過，川普也表示，如果俄軍繼續轟炸烏克蘭，他不會開心，並稱「有事情會發生」；川普也說，他向俄國施加很大的壓力，否則俄國總統普亭不會想要談判；川普認為，普亭希望達成協議，大家很快就會知道這是不是真的。

川普說，俄烏和談要雙方都同意，除了俄國，也需要烏克蘭點頭，而烏克蘭遭到俄軍的猛攻，川普相信烏克蘭也希望達成和平協議。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美方已經提供俄烏雙方前進的方向和達成和平的終點線，但需要雙方都點頭同意；俄軍對基輔的空襲應提醒大家，為何這場戰爭需要結束。

至於俄國有做出哪些讓步？川普說，俄國願意停止戰爭，願意不占領烏克蘭全境，這就是最大的讓步。

有媒體詢問，如果美方最後停止介入和平談判，美方是否不會提供烏克蘭愛國者飛彈，也不會再與烏克蘭分享情報？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，他認為，俄烏會達成協議，並表示，媒體應該2周後再問他這個問題。

俄烏戰爭 川普 烏克蘭

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