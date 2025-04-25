改善不友善形象！美Chipotle強制要求員工要對客人面帶微笑

美國墨西哥捲餅連鎖店Chipotle正強制要求員工對客人展露微笑，以改善對顧客不友好的印象。

Chipotle執行長博特賴特（Scott Boatwright）23日在財報說明會表示，該公司去年對顧客做了一份研究，希望了解痛點所在，結果顯示「我們或許沒有餐廳應該有的友善態度」，而且尖峰時段的餐廳環境不乾淨。

他說，Chipotle已提出所有餐廳都要遵循的諸多具體行動，以改善這些問題，「包括製作墨西哥捲餅時要面帶微笑、收銀員要真心說『謝謝』、清理內用環境和飲料站，以及無論如何都要在客人用完餐後立刻清理」，「事實上，不管何時都面帶微笑，不會讓我們的速度變慢」。

他表示，旗下所有近3,800間餐廳的員工都已收到了訓練工具，以遵守這些指導方針。

Chipotle一位代表在被問到要求員工微笑的新指南時，回應說：「我們在3月的部門主管會議上，討論了無比好客的各種構成元素，讓我們的主管能夠適當地教導組員，維持乾淨的餐廳和營造友善氛圍。」