國稅局人事案 馬斯克、貝森特頂著胸口互嗆

美國AXIOS新聞網引述兩名目擊者和三名消息人士報導，世界首富馬斯克和身價逾五億美元的美國財政部長貝森特，十七日在白宮因國稅局代理局長人選陷入激烈爭執，飆粗口高聲對罵，驚動美國總統川普。

一名目擊者說，「當時兩個中年億萬富豪以為白宮西廂大廳是職業摔角秀」。AXIOS則認為，這場衝突顯示馬斯克透過政府效率部（ＤＯＧＥ）粗暴對待政府機構，性格與作風已經激怒部分高層官員。

紐約時報十八日率先披露貝森特和馬斯克因國稅局代理局長人選而陷入分歧；但兩人「頂著胸口互嗆」的火爆場面現在才曝光。

衝突導火線始於十六日，貝森特屬意財政部副部長法爾肯德執掌國稅局，川普卻任命馬斯克推薦的夏普里出任國稅局代理局長。由於國稅局是財政部管轄，貝森特不滿馬斯克撈過界，憤怒指責馬斯克在背後搞鬼，最終在十七日的白宮會議上兩人大爆粗口。

貝森特抨擊馬斯克的ＤＯＧＥ對預算削減承諾多兌現少，馬斯克反譏貝森特是「索羅斯代理人」，管理「一支失敗的對沖基金」。

目擊者說，兩人在橢圓辦公室還沒有肢體碰觸，但川普看到了，到走廊後又陷入對峙。另一名目擊者說，「場面非常驚人，聲音之大，我是說，真的非常大聲。」

兩人吵得太凶，一名白宮幕僚看不下去出面勸架，把兩人分開。當時義大利總理梅洛尼正好到白宮拜訪川普，應該也聽到這場叫罵。

對此，白宮發言人李維特說，「意見不和是任何健康政策過程中很正常的部分」。馬斯克和貝森特發言人均拒絕置評。

報導指出，在川普上任前，馬斯克極力遊說由盧特尼克出任財長，不過川普最後選了貝森特，盧特尼克則出任商務部長。一名官員指出，「這並非對錯之爭，而是為了控制權」。

川普後來又改變主意，國稅局代局長十八日改由法爾肯德出任。一名消息人士說：「這回合是貝森特贏了，但我可不想成為馬斯克的敵人。」