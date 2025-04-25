美12州聯合告川普 白宮批獵巫

美國總統川普針對多國商品祭出高額關稅，遭到十二州聯合提告， 認為川普無權「隨意徵收關稅」，並要求法院禁止執行這些違法措施。

紐約時報報導，這項訴訟由包括紐約、伊利諾與俄勒岡等州的州檢察長於廿四日提交至美國國際貿易法院，訴狀指出：「這些命令反映的是一種以總統個人意志為基礎的貿易政策，而非依法行政正當行使權力。」

原告認為，據美國憲法，唯有國會才有權制定關稅政策。俄勒岡州擔任本次訴訟主導原告，該州官員與企業界已表明，該州仰賴國際貿易的經濟及體育用品產業，將面臨關稅衝擊。

俄勒岡州檢察長雷菲爾德表示，「當一位總統推動非法政策，導致物價上漲、水電帳單飆升，我們沒有置身事外的餘地。這些關稅影響我們生活各方面，從超市結帳到醫院看診，我們有責任出手反擊」。

本次提告的其他州包括亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥與佛蒙特州。此外，「自由正義中心」與「新公民自由聯盟」等團體也加入法律行動，加州則在上周提告，稱川普政府啟動貿易戰傷害該州經濟。

對於最新訴訟，白宮發言人德賽稱這是「民主黨對川普的政治獵巫行動」，表示「川普政府仍致力於運用其完整法律權限，應對當前國家的重大危機。」