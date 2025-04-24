白宮新網頁稱病毒源自「大陸實驗室」 北京反擊嗆：胡編亂造

（德國之聲中文網）中國政府批駁了白宮網站新發布的有關新冠病毒起源的信息。中國官媒新華網周四（4月23日）刊發衛健委新聞發言人的聲明稱，美國白宮網站發布的一篇文章，「與之前美方多次翻炒新冠病毒『武漢實驗室洩漏』一樣，所謂的『理由』毫無科學依據，所謂的『證據』完全是胡編亂造。」

聲明稱，美方反覆在新冠病毒起源問題上對中國栽贓抹黑，「妄圖以疫遏華制華，其陰謀絕不會得逞」。衛健委發言人還稱，「越來越多的線索和證據指向新冠病毒更早出現在美國」，下一步溯源工作應在美國展開。

川普版的病毒起源說

上周五（4月18日），白宮公布了改版後的新冠肺炎官方信息網頁Covid.gov，該網站突出宣介病毒從中國實驗室洩漏這一備受爭議的理論，並將其定性為疫情的「真正起源」。

該網站此前專注於推廣疫苗和檢測信息，現在則發布了川普總統的全身照，並批評了前總統拜登執政期間實施的防疫政策，比如2020年疫情初期出台的要求民眾戴口罩和保持社交距離的規定。

法新社的報導稱，白宮的新網站似乎試圖重新定義有關新冠疫情的政治敘事。該網站提出了五個要點，旨在支持實驗室洩漏理論，並指出武漢是首例已知新冠病例的發生地，也是中國最重要的冠狀病毒研究實驗室所在地，並且一直存在「生物安全水平不足」的研究記錄。

該網站稱：「根據幾乎所有科學標準，如果有自然起源的證據，早就應該浮出水面了。但事實並非如此。」

實驗室洩漏理論曾一度被視為根據不足甚至陰謀論，但最近在美國獲得了主流關注。儘管這場爭論在科學和政治層面上仍未得到解決，但美國聯邦調查局和能源部等機構已公開支持該理論。

今年1月，美國中央情報局（CIA）公布的一份評估報告，改變了其關於病毒來源的官方立場，稱病毒「更有可能」從中國實驗室洩漏，而非通過動物傳播。但中情局對這一結論的評定為「低置信度」。

這一評估是在拜登政府和前CIA局長伯恩斯（William Burns）的要求下完成的。川普任命的CIA局長拉特克利夫（John Ratcliffe）上任後下令將其解密。

法院裁定：德國情報部門有權緘默

德國媒體上個月報導，德國情報部門早在2020年就提出新冠病毒極可能源於實驗室洩露的觀點。 但梅克爾和蕭茲兩屆政府在接獲這一評估報告後，均未對外公布其內容。有關報導在德國引起了關注和討論。

德國一家媒體出版社還向法院提起緊急申請，要求聯邦情報局（BND）公開有關新冠病毒起源調查內容及政府內部的處理細節，並向媒體提供相關信息。

本周二，萊比錫聯邦行政法院駁回了這一申請，裁定情報部門沒有義務公開調查的內容。法官認為，聯邦情報局若被迫公開有關信息，或有損於其運作能力以及德國的「外事利益」。

裁決指出，外界有可能根據所公開信息回溯情報信源以及情報部門的運作方式。此外，從經濟和政治層面考慮，這樣做還可能對德國「與中國的外交關系以及德國的對外利益產生重大影響」。

據德國媒體報導，德國聯邦情報局當時分析了公開數據以及通過秘密情報行動獲取的材料，其中包括來自中國研究機構——尤其是武漢病毒研究所的科研數據。這些資料不僅包含有關所謂「功能增益」（Gain-of-Function）實驗的線索，即對自然界中的病毒進行人工改造的高風險實驗，還揭示了大量違反實驗室安全規定的情況。德國情報部門由此認為，實驗室洩露說的可能性高達80%到95%。

DW中文有Instagram ！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】