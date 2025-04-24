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蛋價飆漲不如自給自足 美寵物店賣「蛋雞」挨批恐釀棄養潮

聯合新聞網／ 綜合報導
寵物店趁蛋價飆漲賣蛋雞，引發動保團體批評。示意圖／ingimage
寵物店趁蛋價飆漲賣蛋雞，引發動保團體批評。示意圖／ingimage

由於禽流感肆虐等因素，美國各地區蛋價持續飆漲，進而爆發一股「自給自足」熱潮。近期美國連鎖寵物店Petco宣布要「賣蛋雞」趕上熱潮，卻遭到動保團體批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國連鎖寵物店Petco，近日在位於紐約長島的康馬克分店（Commack）推出試賣蛋雞。該店販賣的是可以生蛋的雛雞，每隻只要5.99美元（約新台幣194元），吸引不少精打細算的民眾搶購。

根據消費者物價指數（Consumer Price Index），截至2025年3月，美國全國平均蛋價為一打6.22美元（約203台幣）。由於蛋價持續飆漲，才會讓民眾紛紛想出各種方法來「自給自足」。Petco的這項活動從三月底開始，全美只有五間門市配合。這些小雞是來自愛荷華州的孵育場，有不同品種混合，開賣後有兩批小雞已經迅速賣出，第三批也快被清空。

看似創新的銷售方案，卻引來動保團體強烈譴責。長島人道協會（Humane Long Island）執行長迪．李奧納多（John Di Leonardo）表示，大家以為在禽流感的影響下自己養雞生蛋能省錢，但其實根本是「花更多冤枉錢」。

他表示，大多數的人根本撐不到雞下第一顆蛋就放棄了。光是今年春天，美國的棄養雞隻案例就激增，但大多數的雞隻都是被人類豢養，根本無法在野外生存。迪．李奧納多也提到，雞隻如果生病，光是讓專科鳥類獸醫看診一次就可能要花數千美元，雞舍的設備也可能要花上數千美元，「根本不是一般家庭能負擔的事。」

除此之外，根據法律規定，消費者購買時需一次帶走至少六隻，更是加重購買人的照護負擔。雖然Petco聲稱小雞健康狀況良好，但迪．李奧納多質疑，店家根本沒有安排專業獸醫檢驗，有些小雞甚至用郵寄方式運送，怎麼可能健康。

他也批評，Petco去年才向善待動物組織（PETA）承諾，會停止販售兔子。今年的行為無疑是違背承諾。他認為Petco這麼大的公司「根本不需要靠賣幾隻雞來撐營收」，認為該公司選擇在這種時候賣蛋雞，只是想發災難財。

動保團體 小雞 棄養 禽流感 蛋價

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