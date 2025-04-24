快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

童年一吻定終身！親友轟噁心斷關係 她和表哥結婚生子「是真愛」

聯合新聞網／ 綜合報導
安琪和表哥麥可不僅墜入愛河還結婚生子。示意圖／AI生成
安琪和表哥麥可不僅墜入愛河還結婚生子。示意圖／AI生成

美國一名女子年幼時跟表哥玩耍中親吻，從此奠定了兩人的感情，甚至最後還結婚生子。不過這段感情遭到親友排斥和社會批評，最後因表哥離世而劃下句點。

據《鏡報》（Mirror）報導，安琪（Angie Peang）和表哥麥可（Michael Lee）童年時一起玩耍長大，從小感情就十分深厚。當時年幼的他們在壁櫥中留下甜甜一吻，長大後也真的交往，甚至結婚生子。

安琪表示，因為兩人有血緣關係，所以在交往的過程當中常被親友批評「很噁心」，有些家人甚至氣得跟他們斷絕來往。她坦言，雖然過程很辛苦，但她跟麥可不是變態也不是怪人，只是在不被接受的時空下愛上彼此。

由於兩人所在的猶他州禁止近親聯姻，為了合法結婚，他們特地搬到科羅拉多州，終於順利成為合法夫妻。不久後他們也生下兒子艾瑞克（Eric），但不幸的是，婚後才一年多，麥可就因吸毒過量身亡。

安琪說，艾瑞克很健康，目前沒有任何問題。她之所以想分享自己和麥可的關係，是希望靠著這個過程療癒失去愛人的傷痛。雖然社會對他們的感情帶有歧視，但她卻認為兩人的愛真實又珍貴。

近親聯姻在美國24個州都是非法的。有醫學研究指出，近親繁殖會增加遺傳性疾病的風險。2011年研究也發現，表兄妹所生子女在新生兒或童年時期，有近乎加倍的死亡風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

結婚 親戚

相關新聞

川普就職將滿百日 4月29日將赴密西根州舉行慶祝集會

美國總統川普於今年1月20日就職，他預計4月29日在密西根州舉行集會慶祝上任100天，這是他重返白宮後首次舉行集會

童年一吻定終身！親友轟噁心斷關係 她和表哥結婚生子「是真愛」

美國一名女子年幼時跟表哥玩耍中親吻，從此奠定了兩人的感情，甚至最後還結婚生子。不過這段感情遭到親友排斥和社會批評，最後因表哥離世而劃下句點。

蛋價飆漲不如自給自足 美寵物店賣「蛋雞」挨批恐釀棄養潮

由於禽流感肆虐等因素，美國各地區蛋價持續飆漲，進而爆發一股「自給自足」熱潮。近期美國連鎖寵物店Petco宣布要「賣蛋雞」趕上熱潮...

加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體

美國加州州長辦公室今天指出，加州已超越日本，躍升為全球第4大經濟體。根據國際貨幣基金和美國經濟分析局的數據，加州名目GD...

關稅影響建材 紐約市2區開發恐受阻 房租可能更高

近期的關稅戰不僅影響商品物價，也可能連帶衝擊紐約市的房地產市場。經濟學家指出，川普政府針對進口鋼鐵與鋁材加徵的25%關稅...

FBI調查引發寒蟬效應 中國旅美科學家「活恐懼中」

華爾街日報報導，印第安納大學華裔電腦科學教授、著名網路安全專家王曉峰(Xiaofeng Wang)夫婦3月28日遭聯邦調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。