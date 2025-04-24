童年一吻定終身！親友轟噁心斷關係 她和表哥結婚生子「是真愛」

美國一名女子年幼時跟表哥玩耍中親吻，從此奠定了兩人的感情，甚至最後還結婚生子。不過這段感情遭到親友排斥和社會批評，最後因表哥離世而劃下句點。

據《鏡報》（Mirror）報導，安琪（Angie Peang）和表哥麥可（Michael Lee）童年時一起玩耍長大，從小感情就十分深厚。當時年幼的他們在壁櫥中留下甜甜一吻，長大後也真的交往，甚至結婚生子。

安琪表示，因為兩人有血緣關係，所以在交往的過程當中常被親友批評「很噁心」，有些家人甚至氣得跟他們斷絕來往。她坦言，雖然過程很辛苦，但她跟麥可不是變態也不是怪人，只是在不被接受的時空下愛上彼此。

由於兩人所在的猶他州禁止近親聯姻，為了合法結婚，他們特地搬到科羅拉多州，終於順利成為合法夫妻。不久後他們也生下兒子艾瑞克（Eric），但不幸的是，婚後才一年多，麥可就因吸毒過量身亡。

安琪說，艾瑞克很健康，目前沒有任何問題。她之所以想分享自己和麥可的關係，是希望靠著這個過程療癒失去愛人的傷痛。雖然社會對他們的感情帶有歧視，但她卻認為兩人的愛真實又珍貴。

近親聯姻在美國24個州都是非法的。有醫學研究指出，近親繁殖會增加遺傳性疾病的風險。2011年研究也發現，表兄妹所生子女在新生兒或童年時期，有近乎加倍的死亡風險。

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