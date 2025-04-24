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加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體

中央社／ 舊金山23日專電
加州州長紐森。（路透）
加州州長紐森。（路透）

美國加州州長辦公室今天指出，加州已超越日本，躍升為全球第4大經濟體。根據國際貨幣基金和美國經濟分析局的數據，加州名目GDP達4.1兆美元，勝過日本的4.02兆，排名僅次於美國、中國、及德國。

據國際貨幣基金（IMF）發布的2024年世界經濟展望數據、及美國經濟分析局（BEA）的資料，加州名目國內生產毛額（GDP）達4.1兆美元（約新台幣133兆元），富可敵國。全球前3大經濟體的數字分別為美國29.18兆、中國18.74兆、德國4.65兆。

加州州長辦公室指出，與此同時，加州的經濟成長速度超越全球前3大經濟體；過去4年，加州經濟持續強勁成長，2021至2024年的名目GDP年均成長率達7.5%。

加州已超越日本榮登全球第4大經濟體。數據則顯示，印度有望在2026年超越加州。

加州州長辦公室寫道，加州推動全國經濟成長，每年向聯邦政府繳納的稅收，比所獲得的聯邦資金多出逾830億美元。加州是全美最大的農業生產州，同時也是美國製造產值的中心，擁有超過3萬6000家製造公司，雇用超過110萬名加州居民。

加州州長紐松（Gavin Newsom）於聲明中歸納加州成功原因，表示加州經濟之所以蓬勃發展，是因為投資人民、將永續發展列為優先事項、並相信創新的力量。

他公布這項消息的同時也抨擊川普（DonaldTrump）的關稅政策，「我們的進展正受到當前聯邦政府魯莽關稅政策的威脅。加州經濟為全國提供動力，必須受到保護。」

根據加州州長辦公室，關稅政策預計每年將使美國經濟縮水1000億美元，傷害將持續擴大，企業與消費者所面臨的高成本問題正日益嚴重。

美國 辦公室

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