美12州聯手告川普！批越權推關稅害慘經濟 要求法院喊卡

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普政府針對多國商品祭出高額關稅，遭到多數由民主黨主政的12州聯合提告， 認為川普無權「隨意徵收關稅」，並要求法院禁止執行這些被指違法的措施。

紐約時報報導，這項訴訟由包括紐約、伊利諾與奧勒岡等州的州檢察長於24日提交至美國國際貿易法院，指出：「這些命令反映的是一種以總統個人意志為基礎的貿易政策，而非依法行政的正當行使權力。」

原告認為，根據美國憲法，唯有國會才有權制定關稅政策。奧勒岡州擔任本次訴訟的主導原告，該州官員與企業界早前已表達對其仰賴國際貿易的經濟，以及體育用品產業所面臨衝擊的憂慮。

奧勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）表示，「當一位總統推動非法政策，導致物價上漲、水電帳單飆升，我們沒有置身事外的餘地」，稱「這些關稅影響我們生活的方方面面，從超市結帳到醫院看診，我們有責任出手反擊。」

本次提告的其他州包括亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥與佛蒙特州。這些州皆由民主黨檢察長領導，雖然內華達與佛蒙特州現任州長為共和黨籍。此外，「自由正義中心」與「新公民自由聯盟」等法律團體也加入法律行動。

對於最新訴訟，白宮發言人德賽（Kush Desai）批評稱這是「民主黨對川普的政治獵巫行動」，強調「川普政府仍致力於運用其完整法律權限，應對當前國家的重大危機，包括非法移民與芬太尼跨境氾濫，以及不斷惡化的美國年度貿易赤字。」

喬治梅森大學法學教授、同時參與「自由正義中心」訴訟案的索敏（Ilya Somin）對多州加入行動表示歡迎：「很高興奧勒岡州與其他州一同加入這場戰鬥。」

川普 關稅

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