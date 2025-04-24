洩漏協防台灣等情報給中國 美陸軍士官遭判7年

一名美國陸軍情報分析員因向中國提供敏感國防資訊，包括保衛台灣、美軍武器系統及軍事戰術和戰略等機密文件，今天被判處7年徒刑。

法新社報導，擁有最高機密安全許可的美國陸軍中士舒茲（Korbein Schultz）2024年3月在位於肯塔基州與田納西州交界的坎貝爾堡（Fort Campbell）軍事基地遭逮捕。

根據美國司法部聲明，舒茲去年8月認罪洩露至少92份美軍敏感文件後，如今已遭判刑。

他承認的罪名包括共謀取得和洩漏國防資訊、未經許可輸出國防物品相關技術數據、未經許可密謀輸出國防物品以及賄賂公職人員等指控。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在聲明中表示：「這次判刑是對叛國者的嚴正警告：你將為此付出高昂代價。」

根據起訴書，舒茲向一名住在香港的個人提供數十份美軍敏感文件，他認為此人與中國政府有關聯。

根據美國司法部，他因提供這些敏感資料而獲得4.2萬美元（約新台幣137萬元）的報酬。他交出的文件中有一份討論美國陸軍從俄烏戰爭中學到的教訓，並將應用於保衛台灣。

其他文件討論中國軍事戰術和備戰情況，以及美國在韓國和菲律賓的軍事演習和部隊。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今天表示，司法部將「持續防範中國針對我國軍事的行動，並確保洩漏軍事機密的人都會在監獄服刑多年」。