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馬斯克與美財長互頂胸口大吵！「摔角秀」內幕曝光 早因這事結樑子

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特23日於華府出席經濟展望論壇接受記者提問。路透
美國財政部長貝森特23日於華府出席經濟展望論壇接受記者提問。路透

政治新聞網Axios報導，兩名目擊者和三名消息人士爆料，世界首富馬斯克和美國財政部長貝森特日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執，雙方大聲叫囂，一度「頂著對方胸口」近身爭吵，被形容是「兩個身價億萬的中年男子上演職業摔角秀（WWE）」。

紐約時報18日率先披露貝森特和馬斯克16日在誰擔任國稅局代理局長陷入分歧，但這場在白宮西翼走廊「頂著胸口互嗆」的火爆場面現在才被曝光。

第一名目擊者指出，兩人在橢圓辦公室裡雖未動手，但當著總統川普的面爭吵，後來一路吵到走廊上，當場又陷入對峙。

第二名目擊者則說：「場面非常驚人，聲音之大，我是說，真的非常大聲。」

目擊者形容，當時像「兩個身價破億萬的中年男子上演職業摔角秀」。貝森特身價實為5.2億美元。

對此，白宮發言人李維特回應重申，眾所周知，川普團隊都是對國家議題充滿熱情的人。馬斯克和貝森特發言人均拒絕置評。

Axios指出，馬斯克和貝森特很可能從川普就職前就「結下樑子」，當時馬斯克極力遊說由盧特尼克出任財長，不過川普最後選了貝森特，盧特尼克則出任商務部長。

目前馬斯克和貝森特都無意和解，白宮內部人士也在觀望接下來誰會先出招。一名消息人士透露：「這回合是貝森特贏了，但我可不想成為馬斯克的敵人。」川普最後同意由貝森特舉薦的福肯德（Michael Faulkender）執掌IRS。

另一方面，路透引述兩名知情人士報導，一旦馬斯克退出政府效率部（DOGE），川普內閣成員很可能會開始限制DOGE的權限，重新掌控預算與人事安排。

馬斯克22日才表示，5月起處理政府效率部的公務時間將大幅縮減。

DOGE成立以大砍聯邦政府成本、干預部門人事安排和政策方向，導致馬斯克已經和多位內閣官員傳出不和，包括國務卿魯比歐、運輸部長達菲及貿易顧問納瓦羅。

特斯拉執行長馬斯克（左）3月與美國總統川普（右）於賓州觀賞NCAA男子摔角錦標賽。路透
特斯拉執行長馬斯克（左）3月與美國總統川普（右）於賓州觀賞NCAA男子摔角錦標賽。路透

川普 白宮 馬斯克

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