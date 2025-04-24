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美國加州律師考試部分考題使用AI出題 引發批評

中央社／ 洛杉磯23日專電
面對關稅戰引發的經貿風險，人力銀行建議企業不急著裁員，反而要加強人才投資，例如將部分工作時間轉為在職訓練，善用政府資源，安排數位轉型、AI工具應用課程。（路透） 郭琦
面對關稅戰引發的經貿風險，人力銀行建議企業不急著裁員，反而要加強人才投資，例如將部分工作時間轉為在職訓練，善用政府資源，安排數位轉型、AI工具應用課程。（路透） 郭琦

美國媒體報導，2月加州律師考試，出現線上平台當機、系統錯誤等亂象，主辦單位加州律師公會今天坦承，部分選擇題使用人工智慧（AI），引發批評。

「洛杉磯時報」報導，主辦考試、隸屬加州最高法院的加州律師公會（The State Bar of California），近日飽受批評，除了線上平台當機、畫面延遲、系統錯誤等技術問題外，考題品質也引發爭議。

加州律師公會表示，171題選擇題中，100題由考試輔導公司Kaplan出題，48題取自一年級法學考試，另有23題是一家測驗顧問公司ACS Ventures使用AI協助出題。

這家公司不僅參與出題，也負責後續題目效度與可靠性評估，引發學界對潛在利益衝突的強烈質疑。

舊金山大學法學院副教授莫蘭（Katie Moran）指出，這個事實令人震驚，「加州律師公會竟然讓非法律專業的人利用AI撰寫考題，然後再請同一家公司審核這些題目的品質」。

加州大學爾灣分校法學院副院長巴西克（MaryBasick）說：「這場考試的災難程度超乎想像。我甚至一開始還不相信學生說，有的題目像是AI寫出來的。」

加州律師公會已請求加州最高法院對考試分數進行調整，並表示考題經過了專家小組審查。

這場考試是加州首次全面採用混合測驗制度，結合現場與遠端線上測驗。本來是為了節省成本，卻因技術問題頻傳導致批評不斷。加州最高法院已指示，今年7月起恢復全面現場考試制度。

律師 考題

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