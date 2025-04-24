美元指數紓壓反彈近1% 避險日圓和瑞郎大跌

美元指數周三普遍走強，瑞郎和日圓在主要貨幣中表現最差。貿易緊張局面可望緩和，美國總統川普改口不會解雇聯準會（Fed）主席，令投資人感到寬慰。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.9%，連續二日上漲。

美國財政部長貝森特表示，美國總統川普並未提出單方面降低對中國大陸貨品加徵的關稅。

三菱日聯金融集團全球市場研究主管Derek Halpenny提醒：「投資人可能仍將保持謹慎，從某種程度上說，損害已經造成。這可能意味著美元的任何反彈都將是短暫且有限的。」

「這些事態發展支持了我的觀點，即市場確實會影響川普的政策，」Brown Brothers Harriman & Co.全球市場策略主管Win Thin在報告中寫道。「話雖如此，我會對這輪反彈持保留態度，畢竟關稅仍未取消」。

美元兌瑞郎和日圓雙雙勁升1.3%，分別達到0.8298和143.45。歐元兌美元跌0.8%，至1.1325。

美元兌加幣升值0.5%，至1.3889。加拿大總理卡尼表示，若贏得大選，將尋求與川普進行全面會談。