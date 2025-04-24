美股連二日大漲 川普重新思考對貿易和Fed強硬立場

美國股市周三出現貿易戰升溫以來首見連二日漲勢，跡象顯示美國總統川普正重新思考他在貿易和聯準會（Fed）問題上強硬的立場，讓投資人鬆一口氣，暫緩「拋售美國」的交易。

道瓊工業指數上漲419.59點，漲幅1.1%，收在39,606.57點；標普500指數上漲88.10點，漲幅1.7%，至5,375.86點；那斯達克綜合指數上漲407.63點，漲幅2.5%，至16,708.05點。

費城半導體指數大漲4%，漲勢更為凌厲。英特爾大漲5.5%，彭博報導說該公司預計將在本周宣布計畫裁員超過20%。

超微（AMD）大漲4.8%，台積電ADR漲4.2%，輝達（NVIDIA）漲3.9%。

黃金期貨回落，跌到每每英兩3,300美元下方，周二曾觸及每英兩3,500美元上方的歷史新高。較長期美國公債殖利率脫離當日低點，10年期美債殖利率收報4.385%。

華爾街日報報導，川普政府考慮大幅削減對中國大陸進口貨品的關稅，在某些情況下削減幅度超過一半，以緩和與北京方面的緊張關系。不過，彭博引述美國財長貝森特說川普並未提出單方面降低美國對華關稅後，美股又從高點回落。

「鑒於我們認為政策是當前市場的主導因素，我們並未花太多時間去預測獲利或經濟前景，」Piper Sandler & Co的Michael Kantrowitz表示，「一旦政策環境變得更加明朗，且對市場的推動作用減弱，有關經濟和企業獲利前景的預期會再度變得重要」。

Ameriprise首席經濟學家Russell Price表示，「我們看到開盤如此強勁，這實際上和華盛頓的形勢發展有關，川普總統表示他無意解雇鮑爾，而且我們可能會看到目前針對中國的關稅稅率大幅下降」。「所以，這顯然是市場希望看到的利多消息」。

「Fed的獨立性是已開發市場體系不言而喻的堡壘，」Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「因此，威脅Fed的獨立性顯然給債券和美元帶來了壓力，並在一定程度上加速資金流出美國資產。」

特斯拉(Tesla)股價大漲5.3%，上季獲利不如預期，但執行長馬斯克表示，他將減少和川普政府的合作。

波音大漲6.1%，該公司公布第1季業績表現超出華爾街預期。

第1季財報季全面推進，標普500指數成分股企業中已有110家公布財報，其中75%業績超出華爾街的預期。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師目前預計，標普500指數成分股企業1-3月的整體獲利將成長8.4%，截至4月1日的預期為8.0%。

經濟方面，標普全球4月採購經理人指數（PMI）初值顯示，在不確定性日益加劇的情況下，美國企業活動正在失去動能，企業對商品和服務的定價隨之上漲。

路透/益普索最新民調顯示，僅有37%的受訪者認可川普的經濟處理方式，低於川普1月20日就職典禮後幾個小時的42%。當時，川普承諾將大力推動經濟復甦，開啟「美國黃金時代」。