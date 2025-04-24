川普改口：無意開除鮑爾

美國總統川普近日猛烈抨擊聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，引發美國股匯債面臨沉重賣壓，他廿二日在白宮記者會改口說，他無意開除聯準會主席鮑爾，讓憂心聯準會決策獨立性的投資人鬆一口氣，加上美中貿易戰出現和緩跡象，帶動台股在內的亞股昨出現反彈，昨晚開盤的美股主要指數也呈現上漲格局。

川普儘管再次抱怨聯準會必須降息，但也說「我不想談這個，因為我沒有想要開除他（鮑爾）」，「媒體總是自行解讀，我沒有想要開除他，我希望他能對降息這個構想稍微更積極一點」。

川普說，「我們認為現在正是降息的完美時機，也希望看到我們的（Ｆｅｄ）主席能提早或即時行動，而不是延後」，「如果他沒這麼做，事情就結束了嗎？不，不是。但這是個好時機，這件事原本可以更早發生」。

川普最新談話，相較他之前在社群媒體發文痛罵鮑爾是「慢半拍先生」、「大魯蛇」（loser，意為輸家）的態度轉趨和緩，暫時支撐市場信心，美股道瓊工業指數在廿二日收盤飆漲逾千點後，廿三日早盤再漲逾一一○○點，美元指數也續揚百分之○點二，報九十九點一一五；美國公債殖利率則下跌。

台股昨天則在電子股領軍下，終場大漲八四五點，攀登史上第二大漲點，收一萬九六三九點。其中外資終結連七賣，大舉買超台積電一點七萬張，激勵台積股價大漲五十七元、收八七三元，貢獻台股漲點達四五六點，成為帶動台股的領頭羊。

由於股市利空消息暫時退散，降低避險需求，近來漲破每盎司三五○○美元大關的紐約黃金現貨，廿三日盤中大跌百分之二點六，跌幅稍後縮小至百分之二，來到三三一二點四六美元。

此外，根據Coinmarketcap報價，比特幣昨天盤中報九萬四○四○美元，過去廿四小時上漲百分之四點九。乙太幣和瑞波幣等較小規模加密幣也同步走高。在短暫受到川普對等關稅引發的風險資產拋售衝擊後，比特幣已從七日的低點回升百分之廿三。

國際油價昨天盤中一度反彈百分之一點八，但之後又受供應過剩憂慮拖累而翻黑。布蘭特原油期貨盤中挫跌百分之○點八至每桶六十六點九三美元，西德州中級原油期貨（ＷＴＩ）也跌百分之○點七，來到每桶六十三點二一美元。