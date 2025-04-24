川普關美國之音 法官駁回

路透報導，美國聯邦法官藍柏斯廿二日下令川普政府停止關閉國營媒體，包括美國之音（ＶＯＡ）、自由亞洲電台（ＲＦＡ）與中東廣播網（ＭＢＮ），要求採取所有必要措施讓員工回到工作崗位，並恢復電視、廣播與新聞網營運。

川普政府三月十五日無預警關閉美國之音等美國國際媒體署（ＵＳＡＧＭ）旗下多個機構，造成超過一千名員工停職，六百名合約人員被解雇。

路透指出，美國之音創立於二戰期間，旨在對抗納粹宣傳，如今已經成為主要的國際媒體機構之一。

法官藍柏斯負責ＵＳＡＧＭ旗下機構停播的六起訴訟，他在判決中寫道，國會為了向世界提供「準確、客觀且全面」的新聞來源，授權並撥款支持這些媒體，同時輸出美國的核心價值，如言論自由、新聞自由與公開辯論。

藍柏斯說，國會已明定此類播報為強制性任務，行政部門無權單方面終止或撤資。

對於ＵＳＡＧＭ稱尚未對未來播報業務做出「最終決定」，且相關訴訟應視為「解雇爭議」，藍柏斯均予以駁回。他指要認定ＵＳＡＧＭ仍在運作「令人難以信服」，「畢竟已有八十年歷史的美國之音已全面停播，且沒有恢復跡象」。

藍柏斯表示，「我認為，美國之音的強項之一就是敢於說出美國的真相」。

ＵＳＡＧＭ尚未對判決發表意見。