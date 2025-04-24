川普改口無意開除鮑爾 記者會上再次抱怨Fed必須降息

美國總統川普在近日猛烈抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾引發美國資產的沉重賣壓後，22日在白宮記者會上改口表示，他無意開除聯準會主席鮑爾，讓憂心Fed決策獨立性的投資人鬆一口氣，帶動美國股匯債23日盤中同步走揚。

川普再次抱怨Fed必須降息，但也說「我不想談這個，因為我沒有想要開除他（鮑爾）」，「媒體總是自行解讀，我沒有想要開除他，我希望他能對降息這個構想稍微更積極一點」。

川普最近對鮑爾評論

他說，「我們認為現在正是降息的完美時機，也希望看到我們的（Fed）主席能提早或即時行動，而不是延後」，「如果他沒這麼做，事情就結束了嗎？不，不是。但這是個好時機，這件事原本可以更早發生」。

川普最新談話的語調比之前大幅軟化。他之前一再抨擊鮑爾拒絕降息，上周更在社群媒體發文痛罵鮑爾是「慢半拍先生」、「大魯蛇」（loser，意為輸家），「停職再快都嫌不夠快」，使兩人的緊張關係急遽升高，也使市場認真考量鮑爾遭提前解職的可能性，引爆「開除鮑爾」交易，拖累美國股匯債全面重挫。

不過，川普對鮑爾態度轉趨和緩，至少暫時支撐市場信心，美股道瓊工業指數在22日收盤飆漲逾千點後，23日早盤再漲逾700點，美元指數繼22日收盤強升0.7%後，23日盤中續揚0.2%，報99.115，美國公債殖利率也下跌。

Fed官員預測今年將降息兩次，但一些經濟學者認為，關稅導致成長放慢和通膨壓力升高的不確定性，將迫使Fed按兵不動，先觀望情勢發展。

鮑爾持續堅持Fed看法，未理會川普降息的要求，他上周在芝加哥表示，川普的關稅政策會傷害經濟，擔心通膨再起，並且暗示川普無權在他的主席任期明年屆滿之前，先行開除他。

投資經理人史賓德爾表示，削弱Fed決策獨立性，可能使投資人擔心Fed無法獨立設定利率政策，從而引發美債利率大漲，川普從近期市場動盪「收到暗示，開除鮑爾可能是咎由自取的災難」。

CNN報導，川普最近屢屢攻擊鮑爾，已經引發身邊高階顧問的警戒，並且向川普警告任何想解除Fed主席職務的企圖，所可能造成的市場動盪幅度，不亞於他發動的貿易戰，後來市場震盪似乎顯示川普顧問的警告應驗，川普因而展現較緩和的態度。