聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉獲利暴跌七成 馬斯克：五月起將減少公職時間

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
特斯拉上季淨利暴減七成，執行長馬斯克說將「大幅縮減」在川普政府的角色。美聯社
特斯拉上季淨利暴減七成，執行長馬斯克說將「大幅縮減」在川普政府的角色。美聯社

電動車巨頭特斯拉廿二日公布首季財報，獲利暴跌百分之七十一，執行長馬斯克同日表示，五月起處理政府效率部（ＤＯＧＥ）公務時間將減至「每周一兩天」，凸顯有意將重心移回本業。

外媒推斷，特斯拉業務下滑，原因包括海外競爭壓力、關稅政策不確定性，以及馬斯克在川普政府的爭議作為對企業聲譽造成打擊。

紐約時報報導，特斯拉公布二○二五年首季營收為一百九十三億美元，較二○二四年同期減少百分之九；獲利為四點○九億美元，較去年同期的十四億美元大幅下滑約百分之七十一。

金融時報指出，特斯拉在財報中警告，川普的貿易政策可能對產品需求「造成重大影響」，受關稅影響最大的是能源儲存，而這項業務仰賴中國大陸進口的電池組。

財報公布不到兩小時後，馬斯克在與華爾街分析師的電話會議證實，下個月起「分配給ＤＯＧＥ的時間將大幅減少」，並認為在ＤＯＧＥ的工作「大致完成了」。

馬斯克說，「未來每周將花一到兩天處理政府部門事務，只要總統希望我繼續，而我也還能發揮作用」。他指出，將持續相關工作直到川普任期結束，以確保政府浪費和詐欺不會捲土重來。

紐時和華盛頓郵報指出，在馬斯克成為川普親信和政治焦點之前，特斯拉已陷入困境，面臨比亞迪等大陸車廠激烈競爭，推出的新車款不足，加上川普加徵關稅的不確定性。另一方面，馬斯克支持極右派立場，導致部分自由派與中間派消費者對特斯拉卻步。

華爾街日報提到，馬斯克電話會議上談到川普貿易戰，深深嘆了口氣，他表示自己一直主張「可預測的關稅結構」，但是「我想強調，關稅政策取決於美國總統，是否聽取我的建議要看他」。

川普 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

美股道瓊早盤飆逾千點！台積電ADR漲4% 全因川普態度軟化

川普掀法律戰！CBS新聞節目「60分鐘」不滿獨立性受損 執行製作請辭

特斯拉人形機器人生產受影響 馬斯克坦言因大陸管制稀土

馬斯克認了缺稀土！機器人生產遇阻 稱特斯拉正與陸合作

相關新聞

川普改口：無意開除鮑爾 「盼聯準會對降息更積極」

美國總統川普近日猛烈抨擊聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，引發美國股匯債面臨沉重賣壓，他廿二日在白宮記者會改口說，他無意開除聯準...

川普斷金援 美菁英大學急籌錢

美國菁英大學面對總統川普的打壓、以及校產基金投資績效失色，最近想方設法籌集現金，例如耶魯大學正探索賣出私募股權基金的持股...

川普關美國之音 法官駁回

路透報導，美國聯邦法官藍柏斯廿二日下令川普政府停止關閉國營媒體，包括美國之音（ＶＯＡ）、自由亞洲電台（ＲＦＡ）與中東廣播...

特斯拉獲利暴跌七成 馬斯克：五月起將減少公職時間

電動車巨頭特斯拉廿二日公布首季財報，獲利暴跌百分之七十一，執行長馬斯克同日表示，五月起處理政府效率部（ＤＯＧＥ）公務時間...

美國務卿改組「臃腫」國務院

美國國務卿魯比歐22日宣布國務院的重大改組計畫，希望縮減他形容的「臃腫」國務院，並且對齊總統川普的「美國優先政策」。

川普改口無意開除鮑爾 記者會上再次抱怨Fed必須降息

美國總統川普在近日猛烈抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾引發美國資產的沉重賣壓後，22日在白宮記者會上改口表示，他無意開除聯準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。