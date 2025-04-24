特斯拉獲利暴跌七成 馬斯克：五月起將減少公職時間

電動車巨頭特斯拉廿二日公布首季財報，獲利暴跌百分之七十一，執行長馬斯克同日表示，五月起處理政府效率部（ＤＯＧＥ）公務時間將減至「每周一兩天」，凸顯有意將重心移回本業。

外媒推斷，特斯拉業務下滑，原因包括海外競爭壓力、關稅政策不確定性，以及馬斯克在川普政府的爭議作為對企業聲譽造成打擊。

紐約時報報導，特斯拉公布二○二五年首季營收為一百九十三億美元，較二○二四年同期減少百分之九；獲利為四點○九億美元，較去年同期的十四億美元大幅下滑約百分之七十一。

金融時報指出，特斯拉在財報中警告，川普的貿易政策可能對產品需求「造成重大影響」，受關稅影響最大的是能源儲存，而這項業務仰賴中國大陸進口的電池組。

財報公布不到兩小時後，馬斯克在與華爾街分析師的電話會議證實，下個月起「分配給ＤＯＧＥ的時間將大幅減少」，並認為在ＤＯＧＥ的工作「大致完成了」。

馬斯克說，「未來每周將花一到兩天處理政府部門事務，只要總統希望我繼續，而我也還能發揮作用」。他指出，將持續相關工作直到川普任期結束，以確保政府浪費和詐欺不會捲土重來。

紐時和華盛頓郵報指出，在馬斯克成為川普親信和政治焦點之前，特斯拉已陷入困境，面臨比亞迪等大陸車廠激烈競爭，推出的新車款不足，加上川普加徵關稅的不確定性。另一方面，馬斯克支持極右派立場，導致部分自由派與中間派消費者對特斯拉卻步。

華爾街日報提到，馬斯克電話會議上談到川普貿易戰，深深嘆了口氣，他表示自己一直主張「可預測的關稅結構」，但是「我想強調，關稅政策取決於美國總統，是否聽取我的建議要看他」。