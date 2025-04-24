美國務卿改組「臃腫」國務院

美國國務卿魯比歐22日宣布國務院的重大改組計畫，希望縮減他形容的「臃腫」國務院，並且對齊總統川普的「美國優先政策」。

國務院的最新改組計畫將裁減700個職位，關閉132個辦公室，主要針對華府總部，未涉及海外使領館架構。當局也將裁撤負責人民安全、民主、及人權議題的副國務卿一職，待將保留處理人權議題與難民問題的局處，改納入新設的「外援與人道事務協調辦公室」之下。

國務院已將重組計畫提交給負責監督外交單位的參、眾議院外交委員會。

魯比歐說，國務院現行的架構過於臃腫、也充斥官僚作風，無法在新時代的強權競爭下，達成必要的外交任務，「近15年來，國務院的版圖與成本均急劇擴增，但這等投資並未獲得回報，納稅人見到的是外交成效與效率下降」。

相較於國務院今年2月的架構，新版仍保留東亞暨太平洋事務局（EAP）及歐洲等地區事務助理國務卿。EAP業務範圍涵蓋台灣、南韓、日本及中國大陸等。國務院也將新設「新興威脅助理國務卿」一職，專責網路安全、人工智慧（AI）等領域。

魯比歐的最新提案，可能令一些外交官鬆一口氣，因為瘦身規模沒有之前流傳的行政命令草案激進。根據該草案，當局將大舉關閉非洲地區使館、裁撤負責與聯合國聯絡的局處，並縮減加拿大外交團隊的人力。