川普斷金援 美菁英大學急籌錢

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普政府已撤回、凍結或重審聯邦補助款，來施壓各大學院校，哈佛大學為彌補損失而發債。（路透）
川普政府已撤回、凍結或重審聯邦補助款，來施壓各大學院校，哈佛大學為彌補損失而發債。（路透）

美國菁英大學面對總統川普的打壓、以及校產基金投資績效失色，最近想方設法籌集現金，例如耶魯大學正探索賣出私募股權基金的持股變現，普林斯頓、哈佛、布朗等名校則大舉發行債券籌資。

最近遭川普盯上的長春藤盟校耶魯大學，正試圖藉售出私募基金持股籌資，華爾街日報引述知情人士說法指出，籌資目標約55億美元。彭博資訊報導則指出，耶魯雖未揭露預估目標，但之前Secondaries Investor報導披露，耶魯大學可能賣出多達60億美元的私募資產。

與此同時，普林斯頓大學發行價值3.2億美元的債券，西北大學和哈佛大學發售債券已分別籌得5億和7.5億美元，布朗大學也已完成發債。

這些大學發行的都是應稅債券，利息高於這些知名學府較常見的免稅債券。這兩種債券發行收益都可用來在必要時填補預算缺口。

目前為止，美國許多大學尚未回頭訴諸2008年至2009年金融海嘯或新冠肺炎疫情期間採取的非常措施。投資諮詢公司Fund Evaluation Group分析師道寧說：「大多數大學還處變不驚，只想為最糟情況作準備。」

川普政府已撤回、凍結或重審對數十所大學提供的聯邦補助款，總額超過100億美元，力圖藉此逼迫各大學院校改變做法。校方紛紛抗議聯邦政府介入民間機構的行徑撈過界。

川普政府則聲稱，在上學年校園爆發聲援巴勒斯坦人的抗議潮後，此舉是為保護猶太裔學生；川普2.0矛頭也對準多元、平等和包容（DEI）計畫。

川普上周揚言要撤銷給哈佛大學的免稅資格，哈佛本周一以威脅學術獨立、侵害憲法保障權利為由，對川普政府提出告訴。

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